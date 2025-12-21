Понеділок, 22 Грудня, 2025
Псевдодепутата від партії путіна на Луганщині засудили до 12 років

Денис Молотов
Псевдодепутата від партії путіна на Луганщині засудили до 12 років
Фото з відкритих джерел

За матеріалами Служби безпеки України обвинувальний вирок отримав псевдодепутат, який представляв партію путіна у незаконному органі окупаційної влади в Айдарі Луганської області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ Луганської області.

Засудженим є колишній головний інженер міжрайонного газового господарства. Після захоплення громади російськими військами він добровільно пішов на співпрацю з окупантами, запропонувавши їм свої послуги. Згодом чоловік обійняв посаду керівника так званого «Новопсковського філіалу гуп лнр “Луганськгаз”».

☝️ Надалі колаборант отримав партійний квиток «єдіної росії» та у вересні 2023 року взяв участь у фейкових «виборах», організованих окупаційною адміністрацією. Після цього він почав представляти цю політичну силу у незаконній «раді Новопсковського муніципального округу лнр».

Слідство встановило, що псевдодепутат вів активну пропагандистську діяльність, публічно підтримував кремлівські наративи та просував партійні проєкти держави-агресора на тимчасово окупованій території Луганщини.

Псевдодепутата від партії путіна на Луганщині засудили до 12 років 01
Фото: Служба безпеки України.

📢 За зібраною доказовою базою суд визнав його винним у колабораційній діяльності. За ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України зрадника заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Водночас це вже друга заочна судимість фігуранта. У травні цього року його було засуджено до 12 років ув’язнення за пособництво державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наразі псевдодепутат переховується на тимчасово окупованій території Луганської області та оголошений у розшук.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі так званої «ексміністерки економічного розвитку лнр» та скерувала обвинувальні матеріали до суду.

