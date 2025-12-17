До суду передано справу «ексміністерки економічного розвитку лнр»

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі так званої «ексміністерки економічного розвитку лнр» та скерувала обвинувальні матеріали до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, обвинуваченою є мешканка Луганська, яка у 2014 році підтримала збройну агресію росії проти України та розпочала «кар’єру» в окупаційній адміністрації так званої «лнр». Вона обіймала «посаду заступника міністра», брала участь у формуванні незаконних органів влади, розробці «законодавства лнр». А також у впровадженні на тимчасово окупованій частині Луганщини так званої «рубльової зони».

За участь у терористичній організації, передбачену ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, жінку було оголошено у загальнонаціональний розшук.

У вересні 2024 року колаборантка добровільно погодилася обійняти «посаду» виконувачки обов’язків міністра економічного розвитку «лнр», однак уже у березні наступного року її усунули з цієї «посади».

Наразі їй інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

