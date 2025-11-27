ПриватБанк стягне з Коломойського та Боголюбова 3 млрд доларів

Бізнесмени й колишні власники фінансової установи, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, не виконали рішення Високого суду Англії. Іноземний суд зобов’язав їх виплатити націоналізованому «ПриватБанку» 3 млрд доларів США як відшкодування збитків та відсотків. Про це повідомила пресслужба банку в четвер, 27 листопада.

Строк добровільної сплати завершився 24 листопада, через що фінустанова вирішила перейти до примусового виконання рішення.

📢 «Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях згідно з національним законодавством відповідних країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці країн поза межами Великої Британії. Зокрема й в Україні, де відповідачі володіють активами», – зазначили в ПриватБанку.

У банку підкреслили, що процес примусового виконання буде тривалим та складним, проте фінустанова налаштована «домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України».

☝️ Нагадаємо, 10 листопада Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів. Основна сума збитків становить 1,76 млрд доларів, ще 1,19 млрд доларів складають нараховані проценти та судові витрати.

ℹ️ Відомо, що Ігор Коломойський перебуває у СІЗО з вересня 2023 року за підозрою у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень через фіктивне внесення готівки до каси ПриватБанку. Також за підозрами в інших злочинах, зокрема замаху на замовне вбивство.

Геннадій Боголюбов виїхав за кордон у червні 2024 року, а у лютому 2025 року обидва бізнесмени потрапили під санкції РНБО.