Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку сплатити понад $3 млрд

Високий суд Англії ухвалив рішення, яким зобов’язав колишніх власників ПриватБанку — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — виплатити фінустанові понад $3 млрд у вигляді компенсації збитків і судових витрат. Про це повідомила пресслужба державного банку 10 листопада.

Згідно з офіційною інформацією, суд визначив основну суму збитків у $1 млрд 761 млн 957,792 тис.

📢 «Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі $1 млрд 761 млн 957,792 тис. Суд також зобов’язав пана Коломойського та пана Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 млрд 190 млн 83,824 тис. та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99 млн 575,371 тис.)», – йдеться у повідомленні.

Загальна сума компенсацій, за даними ПриватБанку, становить $3 млрд 51,62 млн.

Представники Коломойського та Боголюбова просили суд надати дозвіл на апеляцію та тимчасово призупинити виконання рішення до розгляду такої апеляції. Однак, Високий суд Англії відхилив обидва клопотання.

📢 «Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а в разі несплати до цієї дати в подальшому на них нараховуватимуться проценти», – наголосили у ПриватБанку.

У банку уточнили, що у разі відмови колишніх власників виконати рішення добровільно, буде ініційовано процедуру примусового стягнення через арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

📌 Суд також ухвалив, що відповідачі мають компенсувати всі витрати ПриватБанку на основі «повного відшкодування». Тобто у максимальному обсязі, який враховує недоброчесну поведінку сторони, що програла.

📢 «…позиції відповідачів за своєю суттю були неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні», – цитує банк у повідомленні слова судді Трауера.

Суддя також наголосив, що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій було «глибоко оманливим та недоброчесним», а поведінку обох відповідачів він охарактеризував як таку, що «мала на меті ввести суд в оману».

☝️ Держбанк нагадує, що у липні цього року Високий суд Англії вже визнав неправомірними дії ексвласників, зазначивши, що Ігор Коломойський «вважав себе вищим за закон», а Геннадій Боголюбов використовував фальшиві документи.

Раніше Верховний суд України ухвалив остаточне рішення про неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, відхиливши касаційну скаргу Коломойського.

Таким чином, Високий суд Англії підтвердив шахрайський характер дій ексвласників та зобов’язав їх компенсувати ПриватБанку всі збитки у повному обсязі.