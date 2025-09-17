Прокуратура США вимагатиме смертної кари для підозрюваного у справі Чарлі Кірка

Середа, 17 Вересня, 2025
Прокуратура штату Юта повідомила, що наполягатиме на смертній карі для Тайлера Робінсона, якого звинувачують у вбивстві відомого політичного активіста Чарлі Кірка. За даними слідства, під час розслідування з’явилися нові докази, включно з текстовими повідомленнями, де Робінсон нібито визнавав свою провину. На ці матеріали посилається агентство Reuters у середу, 17 вересня.

📢 За інформацією прокуратури, 22-річний Робінсон висловлював невдоволення поведінкою Кірка в особистому листуванні із сусідом, зазначаючи: «З мене досить його ненависті».

Усі обставини злочину свідчать про те, що мотивом убивства стали гнів і особиста неприязнь до активіста.

Прокуратура США вимагатиме смертної кари для підозрюваного у справі Чарлі КіркаІнцидент стався на території університетського кампусу в Оремі. За версією слідства, Робінсон стріляв із даху однієї з будівель, використовуючи гвинтівку, і поцілив у Кірка, завдавши йому смертельного поранення.

Крім звинувачення в умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах, йому інкримінують перешкоджання правосуддю та тиск на свідків. Зокрема, прокуратура стверджує, що Робінсон намагався змусити сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Підозрюваний з’явився перед судом через відеозв’язок із в’язниці, де йому повідомили про можливість призначення смертної кари. Під час засідання він не демонстрував емоцій.

Прокуратура США вимагатиме смертної кари для підозрюваного у справі Чарлі КіркаВодночас у своїх повідомленнях після скоєного Робінсон висловлював жалкування через те, що залишив гвинтівку в кущах і побоювався наслідків свого вчинку. Зброя, яка належала його дідові, стала ключовим доказом завдяки знайденим на ній слідам ДНК.

Після понад 30 годин переховування Робінсон добровільно здався поліції. Наразі він перебуває під “особливим наглядом” у місцевій в’язниці округу Юта.

Нагадаємо, що 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після замаху на нього. Засновника Turning Point USA поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Згодом ФБР оприлюднило знімки чоловіка, якого вважають причетним до нападу на Кірка.

