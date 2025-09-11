Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до Столиці України

Президент Фінляндії Александр Стубб у четвер,11 вересня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак у Telegram.

📢 «Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії Александра Стубба. У центрі розмов президента Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави. Також будемо говорити про посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру», – написав Єрмак.

Він подякував Александру Стуббу за послідовну і тверду підтримку, яку Фінляндія надає Україні у війні проти російської агресії.

☝️ Раніше стало відомо, що Фінляндія схвалила 29-й пакет військової допомоги Україні на суму 143 мільйони євро. З міркувань безпеки деталі постачання, перелік озброєння та графік передачі у відкритих джерелах не розкривалися.

👉 Також нагадаємо, що Фінляндія офіційно заборонила громадянам росії та Білорусі купувати нерухомість на своїй території. Відповідний закон набув чинності у вівторок, 15 липня, після остаточного затвердження та набуття юридичної сили.