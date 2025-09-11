Четвер, 11 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до Столиці України

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до Столиці України

Президент Фінляндії Александр Стубб у четвер,11 вересня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак у Telegram.

📢 «Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну Президента Фінляндії Александра Стубба. У центрі розмов президента Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави. Також будемо говорити про посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру», – написав Єрмак.

Він подякував Александру Стуббу за послідовну і тверду підтримку, яку Фінляндія надає Україні у війні проти російської агресії.

☝️ Раніше стало відомо, що Фінляндія схвалила 29-й пакет військової допомоги Україні на суму 143 мільйони євро. З міркувань безпеки деталі постачання, перелік озброєння та графік передачі у відкритих джерелах не розкривалися.

👉 Також нагадаємо, що Фінляндія офіційно заборонила громадянам росії та Білорусі купувати нерухомість на своїй території. Відповідний закон набув чинності у вівторок, 15 липня, після остаточного затвердження та набуття юридичної сили.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

За минулу добу зафіксовано 205 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

ВАЖЛИВО

170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

ВІЙНА

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 184 бої: Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 48 атак – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

Комісія встановила масштабні збитки від лісових пожеж на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Гуманітарний штаб Рубіжного надалі підтримує мешканців Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

ОСВІТА

152 бойові зіткнення та майже 2000 дронів: Генштаб інформує про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

ВАЖЛИВО

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"