У Фінляндії заборонили росіянам та білорусам купувати нерухомість

Фінляндія офіційно заборонила громадянам росії та Білорусі купувати нерухомість на своїй території. Відповідний закон набув чинності у вівторок, 15 липня, після остаточного затвердження та набуття юридичної сили. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен у своєму дописі на платформі Х (раніше Twitter).

📢 «Цей захід мав бути ухвалений ще до початку широкомасштабної агресії росії проти України», — зазначив Хяккянен. Також він додав, що основною метою нововведення є посилення внутрішньої безпеки Фінляндії та протидія потенційним загрозам з боку держав, які ведуть ворожу політику.

📌 Законодавчі зміни, що передбачають обмеження щодо придбання нерухомості, були ухвалені фінським парламентом ще у квітні 2025 року. Вони дозволяють міністерству оборони та іншим профільним структурам блокувати угоди, якщо покупцем є особа або компанія з країни, що становить безпекову загрозу. Щоб уникнути двозначного трактування, уряд Фінляндії випустив окрему постанову. В ній чітко визначено росію та Білорусь як держави, до яких застосовуються обмеження.

У поясненнях до закону вказується, що нерухомість, яка могла б розташовуватися поблизу стратегічних об’єктів чи інфраструктури, може становити ризик у разі використання її з розвідувальною або ворожою метою. У зв’язку з цим, нові угоди з особами з рф і Білорусі тепер повністю заборонені. Усі майбутні спроби обходу цієї норми будуть блокуватись на рівні держави.

Раніше Фінляндія вже проявляла лідерство у сфері безпеки, ставши координатором міжнародної Коаліції цивільного захисту України. В межах цього проєкту фінська сторона взяла на себе обов’язки з координації зусиль щодо будівництва близько 10 тисяч захисних укриттів по всій Україні протягом наступного десятиліття.

☝️ Також нагадаємо, що Фінляндія ухвалила два стратегічно важливі рішення у сфері безпеки, що відображають зміни в геополітичному середовищі. Країна розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін та підвищить витрати на оборону до 3% ВВП.