Президент Азербайджану проігнорує саміт СНД на росії

Неформальний саміт лідерів країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), який запланований на понеділок, 22 грудня, у Санкт-Петербурзі, відбудеться без участі президента Азербайджану Ільхама Алієва. Про це повідомляє агентство Azertag.

В адміністрації глави азербайджанської держави пояснили відсутність Алієва «щільним робочим графіком», який унеможливлює його поїздку до росії.

Також зазначається, що напередодні президент Азербайджану не був присутній на засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яке проходило у місті на Неві. В адміністрації наголосили, що це є логічним, оскільки Азербайджан не входить до складу Євразійського економічного союзу.

☝️ Раніше в кремлі заявляли, що очікують приїзду Ільхама Алієва на заходи у Санкт-Петербурзі та готуються до його участі. Втім, після повідомлення Azertag у москві зазначили, що «з розумінням» поставилися до рішення президента Азербайджану.

Нагадаємо, раніше Ільхам Алієв після підписання мирної угоди з Вірменією заявив, що азербайджанська влада відстежує потенційні джерела нових загроз і послідовно нарощує військову міць задля гарантування безпеки країни. Ці заяви пролунали на тлі загострення відносин між Баку та москвою. А також погроз російських пропагандистів щодо можливого початку так званої «СВО» на Південному Кавказі.

📌 Раніше президент Азербайджану також публічно засудив попередні російські атаки на азербайджанські об’єкти енергетичної інфраструктури на території України.