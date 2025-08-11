Азербайджан може відповісти на удари рф постачанням зброї Києву – ЗМІ

Азербайджан може переглянути свою позицію щодо ембарго на постачання зброї Україні, якщо росія продовжить агресивні дії, що суперечать інтересам Баку. Про це повідомило видання Caliber.Az з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, російські збройні сили почали систематично атакувати енергетичні об’єкти Азербайджану, розташовані на території України. Мова йде, зокрема, про підприємства компанії SOCAR та інші стратегічно важливі об’єкти.

📢 «Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Все це неминуче призведе до подальшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах», — зазначає джерело.

Напруженість між країнами зросла після того, як російські війська завдали удару по нафтобазі SOCAR та атакували газотранспортну станцію в Одеській області. Ці інфраструктурні об’єкти належать або обслуговуються структурами, що мають відношення до азербайджанського бізнесу.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв у розмові з шостим президентом України Володимиром Зеленським засудив ці дії.

📢 «Ми рішуче засуджуємо російський удар по нафтобазі компанії SOCAR та атаку рф на газотранспортну станцію в Одеській області», — заявив він.

Військово-технічна співпраця між Азербайджаном і Україною раніше була обмеженою, зокрема через обережну позицію Баку у відносинах з москвою. Однак систематичні удари рф по об’єктах, пов’язаних з азербайджанськими інтересами, можуть змусити офіційний Баку змінити підхід.

За оцінками аналітиків, можливе зняття ембарго та передача частини озброєнь зі складів азербайджанської армії здатні суттєво вплинути на бойові можливості України. Йдеться насамперед про артилерійські системи, бронетехніку та боєприпаси радянського зразка, які добре сумісні з українськими збройними силами.

