Презентовано концепцію розвитку ЛНУ для відновлення Луганщини

За ініціативи начальника Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексія Харченка було представлено Концепцію стратегічного розвитку Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (ЛНУ) у контексті підготовки до деокупації та відновлення і подальшого розвитку тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в суботу, 21 березня.

Презентація відбулася за участі представників державної, обласної та місцевої влади, наукової й освітянської спільнот, а також Сили оборони України.

Документ охоплює як період дії воєнного стану, так і етап повоєнного відновлення, враховуючи наявні ресурси та потенціал університету.

📢 «Концепція окреслює візію майбутнього Луганської області, у якій обласна державна адміністрація виконує роль провідника державної політики та розробника стратегічних орієнтирів деокупації, відновлення і розвитку області, консолідуючої платформи для всіх суб’єктів і сфер її функціонування. У свою чергу ЛНУ ім. Тараса Шевченка виступає одним із ключових архітекторів відновлення регіону після деокупації», – зазначив Олексій Харченко.

☝️ Документ визначає стратегічні та операційні цілі розвитку університету як центру підготовки людського капіталу для звільнених територій Луганщини, їх відбудови та подальшого високотехнологічного розвитку.

До обговорення долучилися представники Верховної Ради України, Офісу Президента України (ОПУ), Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, а також громад Луганщини.

У заході також взяли участь представники Сил спеціальних операцій ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ України. Подія відбулася 20 березня 2026 року в Київ на базі Національної академії педагогічних наук України.

