Луганський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив 105-ту річницю з дня заснування. Урочистості зібрали викладачів, студентів, випускників і партнерів закладу, які сьогодні працюють у різних регіонах України.

До заходів долучилася заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська. У своєму зверненні вона наголосила, що університет залишається одним із ключових освітніх центрів регіону та важливим елементом формування інтелектуального потенціалу держави. За її словами, виш протягом понад століття зберігає вірність українській освіті та науковим традиціям, навіть попри складні історичні випробування.

Від педагогічних курсів до класичного університету

Історія закладу розпочалася 1 березня 1921 року з відкриття Донецьких вищих педагогічних губернських курсів. У подальші роки він неодноразово реформувався, розширював напрями підготовки та зміцнював наукову базу, поступово перетворившись на класичний університет.

У 1939 році університету було присвоєно ім’я Тараса Шевченка. Відтоді заклад послідовно розвивав українознавчі напрями та відігравав провідну роль у підготовці філологів і вчителів української мови для сходу України.

Робота в умовах війни та релокації

Новітній етап історії університету пов’язаний із вимушеними переміщеннями. У 2014 році через окупацію Луганська заклад був переведений до Старобільська. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року університет знову був змушений змінити місце роботи.

Попри втрату частини матеріально-технічної бази та складні умови функціонування, колектив зберіг кадровий потенціал і забезпечив безперервність освітнього процесу. Сьогодні управлінські та навчальні підрозділи працюють у центральних регіонах України, а освітній процес організовано з використанням дистанційних і змішаних форматів.

Освітні програми та наукова діяльність

Університет здійснює підготовку фахівців за різними рівнями вищої освіти — від бакалавра до доктора наук. Освітня пропозиція охоплює широкий спектр спеціальностей у галузях педагогіки, філології, соціальних і гуманітарних наук, управління, інформаційних технологій, природничих дисциплін, мистецтва, спорту та охорони здоров’я.

Заклад активно впроваджує цифрові інструменти навчання, підтримує наукові дослідження та розширює міжнародну співпрацю. Університет представлений у національних та міжнародних освітніх рейтингах, а його науковці мають доступ до провідних наукометричних баз.

Важливою складовою діяльності університету залишається підготовка фахівців у сфері фізичної культури та спорту. За десятиліття роботи навчальний підрозділ з фізичного виховання підготував спортсменів міжнародного рівня, серед яких призери та учасники Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Під керівництвом ректорки Олени Караман та голови Вченої ради Віталія Курила університет продовжує реалізовувати освітні програми, розвивати наукові школи та підтримувати студентську спільноту.

105 років для Луганського національного університету імені Тараса Шевченка — це не лише історія трансформацій і реформ, а й приклад інституційної стійкості. У складних умовах війни та релокації заклад зберігає свою головну місію — забезпечувати якісну освіту та формувати нове покоління фахівців для України.