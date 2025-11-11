Вівторок, 11 Листопада, 2025
ПОЛІТИКА

Прем’єр Хорватії спростував заяви Угорщини про нестачу потужностей Адріатичного нафтопроводу

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр Хорватії спростував заяви Угорщини про нестачу потужностей Адріатичного нафтопроводу

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович виступив із різким спростуванням заяв угорської влади про те, що потужності Адріатичного трубопроводу, яким управляє хорватська компанія JANAF, нібито недостатньо для заміщення російської нафти. Його слова у понеділок, 10 листопада, цитує видання Index.

📢 «JANAF має всі можливості та потужності, щоб усю сиру нафту, яка потрібна, доправити до нафтопереробних заводів в Угорщині. Тобто, у Сазхаломбатті та Братиславі — з більш ніж достатньою потужністю», – наголосив Пленкович.

Він розкритикував угорську владу та компанію MOL, які звинувачують JANAF у нібито невиконанні зобов’язань перед Угорщиною щодо постачання нафти.

☝️ Прем’єр також висловив подив з приводу того, що «цей неправдивий наратив знаходить певне схвалення з боку США», маючи на увазі американську відстрочку від санкцій для Угорщини, яка дозволяє їй і надалі закуповувати російську нафту.

Пленкович навів приклад сербського нафтопереробного заводу NIS, який через санкції США не може отримувати нафту:

📢 «Одночасно виняток робиться для Угорщини, щоб вона могла і надалі отримувати російську нафту, незважаючи на те, що вона може отримувати неросійську нафту. На підставі якоїсь розповіді про те, що Угорщина не має моря і що вона не має інших нафтопроводів».

Він додав, що не розуміє, як подібний хибний наратив може сприйматися як правда.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі 7 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість зробити виняток із санкцій для Будапешта, щоб той міг продовжити закупівлі російської нафти.

📢 «Бо йому дуже важко отримувати нафту та газ з інших регіонів», – зазначив Трамп.

Згодом Орбан повідомив, що Угорщина домоглася повного звільнення від санкцій щодо постачання енергоносіїв через газопровід «Турецький потік» і нафтопровід «Дружба». У Вашингтоні пізніше уточнили, що йдеться лише про річний виняток.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

