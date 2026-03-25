Прем’єр Данії оголосила про відставку після виборів

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрілася у середу з королем країни Фредеріком X та подала заяву про відставку уряду. Про це 25 березня повідомив королівський палац Данії.

📢 «Його величність король прийняв прем’єр-міністра Метте Фредеріксен. Після викладення результатів виборів та парламентської ситуації прем’єр-міністр подала прохання про відставку уряду та запропонувала, щоб представники політичних партій, які пройшли до Фолькетингу (парламент Данії – ред.), отримали можливість висловитися щодо майбутнього формування уряду», – йдеться у повідомленні.

У палаці уточнили, що представників політичних сил запросять до палацу Амалієнборг для консультацій щодо формування нового уряду.

📊 Напередодні, 24 березня, у Данії відбулися позачергові парламентські вибори, результати яких виявилися несприятливими та невтішними для Соціал-демократичної партії Данії на чолі з Метте Фредеріксен та її союзників в уряді.

Попри це, соціал-демократи залишилися найбільшою окремою політичною силою, отримавши 21,9% голосів. Водночас цей показник є нижчим за результат попередніх виборів 2022 року, коли партія здобула 27,5%.

