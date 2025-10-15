Представники Луганщини взяли участь у форумі з питань раннього втручання в Україні

Заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська взяла участь у форумі «Організація послуги раннього втручання в Україні: кроки до сталості», що відбувся у змішаному форматі — офлайн та онлайн. Захід об’єднав представників державних установ, міжнародних партнерів, громадських організацій і органів місцевого самоврядування. Про це повідомила Луганська ОВА.

Серед учасників форуму були радниці-уповноважені Президента України — з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна та з прав дитини і дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Також долучилися заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Інна Солодка, представники ЮНІСЕФ, Європейської асоціації раннього втручання (EURLYAID), Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, благодійної організації SOFT Tulip, Фундації Катерини Осадчої та інші партнери.

📢 Під час відкриття заходу спікери наголосили, що система раннього втручання є невід’ємною частиною державної політики, спрямованої на підтримку родин із дітьми раннього віку. Особливий акцент зробили на допомозі сім’ям, у яких діти мають ризики розвитку або інвалідність. Такий підхід, за словами учасників, є запорукою соціальної стабільності та безбар’єрності в Україні.

У межах форуму відбулося три тематичні дискусії, присвячені ключовим напрямам розвитку системи підтримки дітей 👇

📌 Перша секція стосувалася забезпечення послідовності та комплексності послуги раннього втручання, що передбачає тісну взаємодію між медичними, соціальними та освітніми структурами.

📌 Друга частина була присвячена досвіду впровадження послуги в українських громадах, де обговорювали моделі роботи центрів раннього втручання.

📌 Третє обговорення зосередилося на підготовці фахівців і міждисциплінарних команд. Адже якісна допомога, за словами учасників, можлива лише за умови постійного підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють із дітьми раннього віку.

☝️ Окрему увагу учасники приділили роботі системи раннього втручання під час воєнного стану. Вони обмінялися практичним досвідом, як підтримувати родини, які вимушено залишили домівки, та обговорили ефективні методи дистанційного надання допомоги.

Представники органів влади, міжнародних структур і громадського сектору підтвердили готовність спільно працювати над зміцненням системи раннього втручання.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що у Києві 25–26 вересня відбулася діалогова зустріч під назвою «Молодіжна політика стійкості».