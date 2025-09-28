Луганщина приєдналася до всеукраїнського обговорення молодіжної політики стійкості

У Києві 25–26 вересня відбулася діалогова зустріч під назвою «Молодіжна політика стійкості». Подія зібрала в Українському домі представників центральних органів влади, обласних адміністрацій, Всеукраїнського молодіжного центру, Українського молодіжного фонду. Також була присутня активна молодь із різних регіонів. Серед учасників – заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, про що поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Протягом двох днів учасники обговорювали ключові напрями майбутньої державної молодіжної політики. Центральним елементом зустрічі стала презентація програми «Молодь України: покоління стійкості 2030». Її завдання полягає у створенні практичних механізмів залучення молоді до процесів відбудови країни та формування нової культури стійкості. Для цього представили інструменти реалізації: «ВідНова:UA», «Молодіжний працівник» і «МІСТ». Особливий акцент зробили на необхідності врахування пропозицій від обласних військових адміністрацій, що працюють у регіонах, найбільш постраждалих від війни.

📢 «Сьогодні молодь потребує не лише підтримки, а й реальних можливостей впливати на рішення. Для нас важливо, щоб голос Луганщини звучав у всеукраїнському молодіжному середовищі. Адже саме молоді люди є носіями стійкості та відновлення нашої області», – підкреслила Катерина Безгинська.

Ця позиція отримала підтримку учасників зустрічі, адже питання активного залучення молоді до ухвалення рішень залишається одним із ключових для післявоєнного розвитку держави. Представники влади й громадських організацій погодилися, що без реальної участі молодих людей відновлення регіонів і розбудова демократичних інститутів не матимуть достатньої ефективності.

Завершальним етапом заходу стало колективне напрацювання пропозицій до нової державної політики та відвідування виставки відомого українського фотографа Олександра Глядєлова «І побачив я».

Зустріч у Києві стала важливим майданчиком для формування спільного бачення того, як молодіжна політика стійкості має працювати на практиці. Вона показала, що українська молодь готова не лише брати участь у дискусіях, а й пропонувати конкретні кроки для відновлення держави.

