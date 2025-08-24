Прапор України для Луганщини: символ віри, незламності та шани полеглим

До Дня Державного Прапора України мешканці Луганщини разом з усією країною підняли у небо синьо-жовтий стяг. Це свято особливо символічне для регіону, адже багато років прапор майорів над українським Луганськом та містами області, нагадуючи про незалежність і єдність. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Однак, після окупації частини Луганщини у 2014 році, офіційні церемонії в ряді українських міст стали неможливими. Відтоді державний символ пішов іншим шляхом – він залишився у серцях людей, у їхніх руках і в особистих ініціативах. Кожне його підняття перетворилося на прояв громадянської мужності й внутрішньої сили. Поступово прапор став уособленням боротьби, волі та незламності українців.
Разом з тим, синьо-жовтий стяг зберігає й іншу, болючу символіку. Ним вкривають тих, хто віддав життя у війні за свободу та незалежність держави. Саме тому урочистий захід на Луганщині розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про полеглих Захисників і Захисниць.
У церемонії взяв участь очільник області Олексій Харченко разом з Анжелікою Завгородньою, заступницею начальника організаційно-аналітичного відділу Управління Національної поліції Луганської області. Разом вони підняли Державний Прапор України, вшановуючи пам’ять героїв і висловлюючи вдячність усім, хто наближає перемогу.
📢 «Прапор став символом надії: на вільну Україну, відновлення справедливості, повернення сотень тисяч ВПО на Луганщину. Синьо-жовті кольори для нас із вами це – кольори віри, болю і надії. Але ми маємо не здаватися, не опускати рук, працювати та довіряти нашим Силам оборони. Поки вони роблять свою справу на фронті, ми маємо бути для них міцним тилом», – зазначив Олексій Харченко.
З нагоди державного свята відбувалося й вручення обласних нагород.
Відзнакою «Захиснику Луганщини» нагородили двох співробітників поліції, які навіть зараз виконують свої завдання у зоні постійних ворожих обстрілів. Ще дванадцять осіб, серед яких журналісти, державні службовці та представники громадськості, отримали почесні грамоти та листи подяки від обласної адміністрації.
Цьогорічне відзначення Дня Державного Прапора України на Луганщині стало не лише урочистим, але й сповненим глибокого змісту. Синьо-жовтий стяг для мешканців регіону – це символ незламності, пам’яті й надії на повернення до мирного життя у вільній та незалежній Україні.