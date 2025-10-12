Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф

У ніч проти неділі російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України, запустивши керовану авіаційну ракету Х-31 та 118 безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня.

☝️ За даними військових, ворожі дрони атакували з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Приблизно 50 апаратів становили дрони-камікадзе типу «Shahed». Керовану ракету Х-31 запустили з території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

🔻 Відбиття атаки дронами здійснювали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем безпілотних комплексів, а також мобільні вогневі групи (МВГ).

За попередніми даними, станом на 09:00 підрозділи протиповітряної оборони збили або подавили 103 ворожі безпілотники типу «Shahed» та кілька імітаторів інших моделей. Атаки фіксувалися на півночі, сході та півдні країни.

💥 Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання ракети та 15 ударних дронів у десяти локаціях. Відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, але інформація уточнюється.

Станом на ранок ворог продовжував атаку дронами: нові групи безпілотників заходили з північного та східного напрямків. У Києві знову було оголошено повітряну тривогу.

⚡ Унаслідок масованого обстрілу Донецька область залишилася повністю без електропостачання. Остаточні масштаби збитків енергетичній інфраструктурі та терміни її відновлення ще встановлюють.

Також повідомляється, що сьогодні «Shahed» влучив у місто Чугуїв на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено один із навчальних закладів та житловий будинок.

👉 Раніше повідомлялось, що окупаційні російські війська вдень 11 жовтня завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Костянтинівка Донецької області.