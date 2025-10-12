Неділя, 12 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф

У ніч проти неділі російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України, запустивши керовану авіаційну ракету Х-31 та 118 безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня.

☝️ За даними військових, ворожі дрони атакували з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Приблизно 50 апаратів становили дрони-камікадзе типу «Shahed». Керовану ракету Х-31 запустили з території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

🔻 Відбиття атаки дронами здійснювали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем безпілотних комплексів, а також мобільні вогневі групи (МВГ).

За попередніми даними, станом на 09:00 підрозділи протиповітряної оборони збили або подавили 103 ворожі безпілотники типу «Shahed» та кілька імітаторів інших моделей. Атаки фіксувалися на півночі, сході та півдні країни.

Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф 💥 Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання ракети та 15 ударних дронів у десяти локаціях. Відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, але інформація уточнюється.

Станом на ранок ворог продовжував атаку дронами: нові групи безпілотників заходили з північного та східного напрямків. У Києві знову було оголошено повітряну тривогу.

⚡ Унаслідок масованого обстрілу Донецька область залишилася повністю без електропостачання. Остаточні масштаби збитків енергетичній інфраструктурі та терміни її відновлення ще встановлюють.

Також повідомляється, що сьогодні «Shahed» влучив у місто Чугуїв на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено один із навчальних закладів та житловий будинок.

👉 Раніше повідомлялось, що окупаційні російські війська вдень 11 жовтня завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Костянтинівка Донецької області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

ПОДІЇ

Дональд Трамп залишився без Нобелівської премії миру

ПОЛІТИКА

США заблокували нафтопостачання до Сербії

ЕКОНОМІКА

Дрони, роботи та ШІ змінюють “кіл-зону” на полі бою: ЗСУ розповіли про можливості НРК на форумі DFNC3

ПОДІЇ

Кабмін ухвалив план дій для стабільної роботи енергосистеми під час атак рф

ВЛАДА

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

Трамп: в Китаї відбуваються дуже погані речі

ПОЛІТИКА

На росії Бєлгород в темряві: блекаут після атаки на енергетику

ПОДІЇ

Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

ПОЛІТИКА

Американці схвалюють санкції проти рф і постачання зброї Києву

СУСПІЛЬСТВО

Наслідки потужної пожежі в окупованому Донецьку після вибухів

ВІЙНА

Південна Африка розслідує, як їхнє “цивільне” обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

ПОДІЇ

пєсков пригрозив наслідками у разі передачі Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА

Обстріл Костянтинівки: авіабомба рф зруйнувала церкву, є загиблі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"