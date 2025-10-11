Субота, 11 Жовтня, 2025
Обстріл Костянтинівки: авіабомба рф зруйнувала церкву, є загиблі

Окупаційні російські війська вдень 11 жовтня завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Костянтинівка Донецької області. Про обстріл Костянтинівки повідомили начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов та голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За словами Горбунова, внаслідок авіаудару загинули двоє мирних жителів, а четверо цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

📢 «Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги…», — повідомив очільник адміністрації.

Він уточнив, що росіяни застосували керовану авіабомбу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії УПЦ МП, де під час атаки перебували цивільні. Ударною хвилею пошкоджено фасад храму та дев’ять приватних будинків поблизу.

Іще одна людина, яка постраждала від повторного авіаудару ФАБ-250, самостійно звернулася по допомогу до медиків у Дружківці.

Зі свого боку, Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки загинули двоє чоловіків 49 і 56 років, а поранення дістали п’ятеро людей, серед яких родичі малого хлопчика. На місці трагедії правоохоронці знайшли дворічну дитину, яка, на щастя, не постраждала.

☝️«Дитина евакуйована до Краматорська», — уточнив Філашкін.

Цей випадок став продовженням серії російських атак на релігійні споруди. Нагадаємо, 29 вересня війська РФ обстріляли Успенський собор УПЦ МП у Херсоні, де також було зафіксовано пошкодження та жертви серед мирного населення.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська увечері 10 жовтня завдали удар дронами по службових автомобілях АТ «Чернігівобленерго» поблизу села Жадове Семенівської громади, розташованої у прикордонній території Чернігівської області.

