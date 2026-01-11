Повідомлено про підозру псевдозаступниці «міністра» сільського господарства «лнр»

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колаборантки, яка на так званому «урядовому рівні» реалізує політику російських окупантів в агропромисловій сфері на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігурантка — колишня працівниця ветеринарної служби — розпочала співпрацю з незаконними органами влади ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф. Спершу вона обіймала керівні посади у сфері ветеринарної медицини. В грудні 2023 року була призначена «заступником міністра сільського господарства та продовольства лнр».

Наразі, перебуваючи під контролем російських чиновників, зрадниця сприяє перетворенню агропромислового комплексу Луганщини на ресурсну базу для забезпечення воєнної агресії проти України. Окупаційна адміністрація систематично вивозить українську сільськогосподарську продукцію до рф. Також відправляє її на так званий «експорт» із використанням підроблених документів про походження.

Крім цього, окупанти розкрадають сільськогосподарську техніку, здійснюють примусову «націоналізацію» земель агропромислового призначення, елеваторів та іншого майна, яке згодом передають підконтрольному їм бізнесу. Через бойові дії значна частина сільськогосподарських угідь області фактично втрачена — ці території заміновані або перебувають у зоні активних бойових зіткнень.

Попри це, псевдопосадовиця в коментарях російським пропагандистським медіа поширює наративи про нібито «відродження» сільського господарства Луганщини та його «інтеграцію» в економіку держави-агресора.

СБУ заочно повідомила їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

