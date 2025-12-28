Неділя, 28 Грудня, 2025
Ще одну поплічницю окупантів із Новоайдара засуджено за колабораціонізм

Денис Молотов
Ще одну поплічницю окупантів із Новоайдара засуджено за колабораціонізм
Ілюстративне зображення з відкритих джерел: Правосуддя.

За доказовою базою Служби безпеки України суд заочно виніс обвинувальний вирок ще одній поплічниці ворога, яка перейшла на бік агресора заради кар’єри в окупаційній адміністрації в Новоайдарі Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ До початку повномасштабної війни засуджена працювала на рядовій посаді у місцевому відділенні Пенсійного фонду України.

Ще одну поплічницю окупантів із Новоайдара засуджено за колабораціонізм 01
Фото: 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк.

У перші дні окупації громади вона добровільно запропонувала свої послуги загарбникам і вже у березні 2022 року отримала від них посаду так званого «начальника управління праці та соціального захисту населення» в незаконному органі влади на Новоайдарщині.

Втім, як зазначають правоохоронці, зрадниця недовго імітувала «захист» населення окупованої території — згодом її було усунуто з посади.

📢 Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше за цією ж статтею КК України було засуджено й інших колаборантів, які сприяли встановленню окупаційного режиму на Новоайдарщині. Серед них:

  • діюча очільниця окупаційної адміністрації — 9 років ув’язнення;
  • колишній очільник адміністрації — 10 років тюрми;
  • двоє так званих «заступників голови адміністрації» — по 9 років;
  • «голова ради муніципального округу» — 9 років;
  • керівниця відділу освіти окупаційної адміністрації — 10 років;
  • начальник окупаційної «поліції» — 14 років;
  • «заступник прокурора Новоайдарського району лнр» — 15 років позбавлення волі.

☝️ Усіх засуджених оголошено у розшук, а строки відбування покарання обчислюватимуться з моменту їх затримання. Правоохоронці продовжують заходи для встановлення місцеперебування колаборантів та притягнення їх до відповідальності.

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України обвинувальний вирок отримав псевдодепутат, який представляв партію путіна у незаконному органі окупаційної влади в Айдарі Луганської області.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ