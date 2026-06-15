Окупаційні російські війська вдень 15 червня завдали ударів дронами по Комишувасі Запорізької області. Про це офіційно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Ворог продовжує цілеспрямовано застосовувати ударні безпілотні літальні апарати для атак на місця масового скупчення мирного населення у прифронтових громадах.

📢 «Ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район. Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям», – написав він.

Наслідки поточної атаки безпілотників

Ворожі дрони поцілили по території, де відбувалися гуманітарні заходи для місцевого населення. Вибухи ворожого дрона спричинив поранення серед цивільних громадян, які перебували на вулиці.

Поточні наслідки російського обстрілу Комишувахи:

підступний удар було здійснено безпосередньо під час видачі продуктових чи гігієнічних наборів;

внаслідок розривів осколкові поранення різного ступеня важкості дістали четверо людей;

усім постраждалим мешканцям громади наразі оперативно надано всю необхідну медичну допомогу.

Спеціалісти та правоохоронці продовжують працювати на місці події. Вони ретельно фіксують результати чергового воєнного злочину російських окупаційних підрозділів проти цивільних громадян.

Систематичний терор у Запорізькому районі

Російська армія регулярно використовує дрони-камікадзе для залякування та терору мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше, 8 червня, росіяни також підступно атакували безпілотником громадську зупинку транспорту в одному зі спальних районів Запоріжжя. Внаслідок тієї кривавої атаки дві людини загинули на місці, ще понад 30 мирних громадян постраждали від вибуху.

Керівництво області вкотре закликає жителів прифронтових територій бути максимально обережними та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.