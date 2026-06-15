ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська вдень 15 червня завдали ударів дронами по Комишувасі Запорізької області. Про це офіційно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Ворог продовжує цілеспрямовано застосовувати ударні безпілотні літальні апарати для атак на місця масового скупчення мирного населення у прифронтових громадах.

📢 «Ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район. Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям», – написав він.

Наслідки поточної атаки безпілотників

Ворожі дрони поцілили по території, де відбувалися гуманітарні заходи для місцевого населення. Вибухи ворожого дрона спричинив поранення серед цивільних громадян, які перебували на вулиці.

Поточні наслідки російського обстрілу Комишувахи:

  • підступний удар було здійснено безпосередньо під час видачі продуктових чи гігієнічних наборів;
  • внаслідок розривів осколкові поранення різного ступеня важкості дістали четверо людей;
  • усім постраждалим мешканцям громади наразі оперативно надано всю необхідну медичну допомогу.

Спеціалісти та правоохоронці продовжують працювати на місці події. Вони ретельно фіксують результати чергового воєнного злочину російських окупаційних підрозділів проти цивільних громадян.

Систематичний терор у Запорізькому районі

Російська армія регулярно використовує дрони-камікадзе для залякування та терору мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше, 8 червня, росіяни також підступно атакували безпілотником громадську зупинку транспорту в одному зі спальних районів Запоріжжя. Внаслідок тієї кривавої атаки дві людини загинули на місці, ще понад 30 мирних громадян постраждали від вибуху.

Керівництво області вкотре закликає жителів прифронтових територій бути максимально обережними та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Звіт щодо захисту прав людини: виклики Луганщини та житлове питання ВПО

ЛУГАНЩИНА

Британія вперше перехопила нафтовий танкер тіньового флоту рф

ВАЖЛИВО

Петер Мадяр заявив про оформлення «історичної» угоди з Україною

ВАЖЛИВО

Махінації з реєстрами: викрили керівників районних ТЦК на Тернопільщині

КРИМІНАЛ

Для мешканців Кремінської громади збільшено розміри компенсації першого внеску за програмами іпотеки

ЛУГАНЩИНА

За фактами мілітаризації українських дітей розслідується 28 справ – в Офісі Генпрокурора обговорили з експертами ОБСЄ злочини рф

ПОЛІТИКА

Україна ризикує безповоротно втратити частину фінансової допомоги програми ЕС

ВАЖЛИВО

Рішення Комітету Сенату США: 750 мільйонів для України

ВАЖЛИВО

Окупанти випустили понад 6 тисяч дронів та здійснили майже 200 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Радари та ракети для ППО – Україна працює з Францією над посиленням захисту неба

ПОДІЇ

Поліція розслідує факти порушень з боку ТЦК під час стрілянини на Черкащині

КРИМІНАЛ

путін може готувати зимовий удар по Україні на тлі економічної кризи в рф – експерти

ПОДІЇ

Готуються жорсткі покарання для систематичних порушників ПДР

ВЛАДА

росіяни вдарили по залізничному депо у Конотопі

ВІЙНА

Знищення воєнних спроможностей ворога на Луганщині

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип