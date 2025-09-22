Понеділок, 22 Вересня, 2025
КНДР заявила про розробку «потужної секретної зброї»

Денис Молотов
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна створила «потужну секретну зброю». Про це він оголосив під час виступу на сесії Верховних народних зборів, повідомило державне інформагентство KCNA у понеділок, 22 вересня.

У своїй промові лідер КНДР акцентував увагу на будівництві нових есмінців, які, за його словами, стали першим ключовим кроком «у становленні Північної Кореї як морської держави». Він також наголосив на постійному розвитку стратегічних ядерних сил та вдосконаленні можливостей звичайного озброєння.

📢 «Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії», – заявив Кім Чен Ин.

Крім того, він повторив свою позицію щодо можливості діалогу зі Сполученими Штатами. Але підкреслив, що такий діалог можливий лише у разі відмови Вашингтона від вимог денуклеаризації. Кім наголосив, що завдяки розвитку ядерних сил країна нині «почувається у найбільшій безпеці».

Окремо північнокорейський лідер зупинився на питанні міжкорейських відносин. Він заявив, що КНДР не планує вести переговори з Республікою Корея.

☝️ Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин відвідав випробування нових бойових дронів та віддав наказ підвищити їхні можливості за рахунок використання штучного інтелекту.

👉 Також повідомлялось, що південнокорейська розвідка повідомила, що близько 4,7 тисячі північнокорейських солдатів загинули або були поранені, воюючи на боці росії проти України. З них щонайменше 600 військових загинули, а тисячі поранених повернули до КНДР для лікування.

