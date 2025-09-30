Вівторок, 30 Вересня, 2025
Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

Понад 80 дітей зі Щастинської громади цьогоріч мали змогу оздоровитися. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 29 вересня.

Троє дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій, ще у квітні подорожували до Латвії. Двоє дітей із таких родин мали змогу відпочити в МДЦ «Артек».

Крім цього, п’ятеро дітей, серед яких двоє з родин УБД, побували у Польщі. Також одна дитина з сім’ї учасника бойових дій провела час у таборі WOW KIDS CAMP на Закарпатті.

Улітку основна частина програми оздоровлення дітей відбулася у санаторії «Водограй», що розташований на Івано-Франківщині. Там відпочили 74 хлопчиків та дівчат. Серед них були діти учасників бойових дій, напівсироти, а також вихідці з багатодітних і малозабезпечених родин. Відпочинок відбувався у два заїзди, щоб охопити більшу кількість дітей.

☝️ На проведення оздоровчої кампанії у громаді цього року було виділено 1 508 976 гривень із місцевого бюджету.

Програма оздоровлення дітей у Щастинській громаді передбачала як закордонні поїздки, так і відпочинок у різних регіонах України. Завдяки підтримці місцевої влади діти змогли отримати повноцінний відпочинок та оздоровлення.

📌 Також нагадаємо, що діти з Білолуцької громади цього року мали можливість пройти оздоровлення як в Україні, так і за межами країни.

