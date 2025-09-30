Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

Понад 80 дітей зі Щастинської громади цьогоріч мали змогу оздоровитися. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 29 вересня.

Троє дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій, ще у квітні подорожували до Латвії. Двоє дітей із таких родин мали змогу відпочити в МДЦ «Артек».

Крім цього, п’ятеро дітей, серед яких двоє з родин УБД, побували у Польщі. Також одна дитина з сім’ї учасника бойових дій провела час у таборі WOW KIDS CAMP на Закарпатті.

Улітку основна частина програми оздоровлення дітей відбулася у санаторії «Водограй», що розташований на Івано-Франківщині. Там відпочили 74 хлопчиків та дівчат. Серед них були діти учасників бойових дій, напівсироти, а також вихідці з багатодітних і малозабезпечених родин. Відпочинок відбувався у два заїзди, щоб охопити більшу кількість дітей.

☝️ На проведення оздоровчої кампанії у громаді цього року було виділено 1 508 976 гривень із місцевого бюджету.

Програма оздоровлення дітей у Щастинській громаді передбачала як закордонні поїздки, так і відпочинок у різних регіонах України. Завдяки підтримці місцевої влади діти змогли отримати повноцінний відпочинок та оздоровлення.

