20 дітей з Білолуцької громади отримали путівки на відпочинок

Діти з Білолуцької громади цього року мали можливість пройти оздоровлення як в Україні, так і за межами країни. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 26 вересня.

Загалом у 2025 році в громаді виявили бажання оздоровитися 20 дітей. Для реалізації цієї програми було виділено 505 974 гривні з бюджету. Завдяки цьому школярі отримали путівки до різних оздоровчих закладів.

✔️ Шістьох дітей відправили до дитячого табору «Соколята Буковель», де кожна путівка обійшлася у 25 179 гривень.

✔️ Ще 14 путівок придбали для відпочинку та лікування у комплексі «Івано-Франківськ турист», де вартість одного місця становила 25 350 гривень.

Таким чином, більшість дітей громади змогли зміцнити здоров’я саме в Карпатському регіоні.

✅ Особливу увагу приділили дітям з сімей загиблих Захисників України. Четверо з них отримали можливість відпочити у міжнародному дитячому таборі в місті Огре, що у Латвії.

За словами представників Луганської ОВА, така поїздка була організована, аби забезпечити не лише оздоровлення, а й культурний обмін для дітей.

Цьогорічна оздоровча кампанія для Білолуцької громади стала вагомим кроком у підтримці молодого покоління та створила умови для їхнього фізичного й психологічного відновлення.

☝️ Також нагадаємо, що у 2025 році оздоровлення дітей із Новоайдарської громади охопило 75 учасників із пільгових категорій.