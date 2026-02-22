Неділя, 22 Лютого, 2026
Понад 100 осель пошкоджено внаслідок удару по Київщині

Денис Молотов
Понад 100 осель пошкоджено внаслідок удару по Київщині
Фото: наслідки російської атаки на Київщину / Київська ОВА / 22.02.2026.

У результаті масованої російської атаки на Київську область кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них — четверо дітей. Число загиблих не змінилося і становить одну людину. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram у неділю, 22 лютого.

За його словами, руйнування зафіксовано у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших пошкоджень зазнали Бориспільський, Бучанський і Фастівський райони.

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель — приватні будинки та квартири у багатоповерхівках.

📢 «Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт», — написав Калашник.

Пошкодження в районах області

➡️ У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офіси, а також автомобілі й іншу техніку.

➡️ В Обухівському районі травмовано трьох людей, серед яких дитина. Там зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхових), закладу освіти, автомобілів і залізничної інфраструктури.

➡️ У Бориспільському районі постраждала одна людина. Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Вибухова хвиля також зачепила будівлю церкви.

➡️ У Бучанському районі травмовано шістьох людей, серед яких троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, офісні й торговельні приміщення.

➡️ У Фастівському районі постраждали семеро людей, серед яких одна дитина. Одна людина загинула. Як наголосив очільник ОВА, саме тут зафіксовано найтяжчі наслідки атаки.

Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих і одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості.

Одна дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну допомогу. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби та волонтери.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого російські війська атакували Україну 345 ракетами та дронами, переважно по об’єктах критичної інфраструктури. Більшість повітряних цілей було перехоплено силами ППО. Раніше повідомлялося про одного загиблого та п’ятьох постраждалих, а руйнування фіксували у п’яти районах області.

