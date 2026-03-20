Помер Чак Норріс — легендарному актору було 86 років

Помер Чак Норріс — легендарний голлівудський актор і майстер бойових мистецтв пішов із життя у віці 86 років. Трагічну звістку оприлюднили на його офіційній сторінці в Instagram.

📢 «З великим сумом наша родина повідомляє про раптову смерть нашого улюбленого Чака Норріса, яка сталася вчора вранці. Хоча ми хотіли б залишити обставини цієї події в таємниці, просимо вас знати, що він помер у колі своєї родини і спокійно відійшов у вічність», – йдеться в дописі.

У заяві родини наголошується, що для світу він був символом сили, легендою бойових мистецтв і зіркою кіно, тоді як для близьких залишався турботливим чоловіком, батьком і дідусем.

Близькі подякували шанувальникам за підтримку, зазначивши, що їхня любов і увага мали велике значення для актора. Водночас вони попросили поважати приватність у цей складний період.

За інформацією медіа, незадовго до смерті актор мав проблеми зі здоров’ям. Під час перебування на острові Кауаї (Гаваї) йому раптово знадобилася невідкладна допомога, після чого його госпіталізували.

Попри це, ще перед інцидентом Норріс залишався активним — тренувався та підтримував гарну фізичну форму. Його знайомі розповідали, що напередодні він перебував у гарному настрої та жартував.

Інцидент стався трохи більше ніж за тиждень після дня народження актора. Тоді він публікував відео з тренування, жартуючи, що не старіє, а лише «переходить на новий рівень».

ℹ️ Чак Норріс (Карлос Рей Норріс) народився 10 березня 1940 року в Оклахомі, США. Після служби у ВПС він захопився бойовими мистецтвами та став багаторазовим чемпіоном світу з карате.

Його кінокар’єра розпочалася після участі у фільмі «Шлях дракона» разом із Брюсом Лі. У 1980-х роках він став однією з ключових зірок бойовиків, знявшись у стрічках «Безвісти зниклий» та «Сила Дельта».

Світову популярність актору також приніс культовий серіал «Вокер, техаський рейнджер», який закріпив його образ як символу справедливості та сили.

У 2000-х роках він пережив нову хвилю популярності завдяки інтернет-феномену — жартівливим “фактам про Чака Норріса”, що перетворили його на символ надлюдських можливостей.

Водночас для мільйонів людей Чак Норріс назавжди залишиться легендою кіно, бойових мистецтв і культовою постаттю світової попкультури.