На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

Смертельна аварія на Львівщині забрала життя чотирьох військовослужбовців. Про трагедію повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 31 жовтня.

📢 «За попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо», — повідомили в ДБР.

💥 Унаслідок ДТП загинули водій і двоє пасажирів легковика, а також військовослужбовець — пасажир вантажівки, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативники ДБР з’ясовують усі обставини події. Вони провели огляд місця аварії, вилучили речові докази та опитали свідків.

☝️ За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин, що призвело до загибелі кількох осіб.

Нагадаємо, у вересні в Києві сталася ще одна смертельна аварія за участю військового : на вулиці Олени Теліги загинув працівник поліції.

: на вулиці Олени Теліги загинув працівник поліції. Раніше повідомлялося також, що на блокпості під Одесою фура збила двох військових — один із них загинув на місці, інший помер дорогою до лікарні.

📌 Також Володимир Зеленський підписав два закони, якими офіційно продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.