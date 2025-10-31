П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

Денис Молотов
Денис Молотов
На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

Смертельна аварія на Львівщині забрала життя чотирьох військовослужбовців. Про трагедію повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 31 жовтня.

📢 «За попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо», — повідомили в ДБР.

💥 Унаслідок ДТП загинули водій і двоє пасажирів легковика, а також військовослужбовець — пасажир вантажівки, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативники ДБР з’ясовують усі обставини події. Вони провели огляд місця аварії, вилучили речові докази та опитали свідків.

☝️ За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин, що призвело до загибелі кількох осіб.

  • Нагадаємо, у вересні в Києві сталася ще одна смертельна аварія за участю військового: на вулиці Олени Теліги загинув працівник поліції.
  • Раніше повідомлялося також, що на блокпості під Одесою фура збила двох військових — один із них загинув на місці, інший помер дорогою до лікарні.

📌 Також Володимир Зеленський підписав два закони, якими офіційно продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рейтинг Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп планує створити «Золотий флот» — нове покоління бойових кораблів

ПОДІЇ

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

ВІЙНА

Білолуцька СВА приєдналася до проєкту «Пліч-о-пліч» для розвитку та відновлення громад

ЛУГАНЩИНА

Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

ВАЖЛИВО

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: постраждали діти та медики

ВАЖЛИВО

В Одесі люди побили працівників ТЦК

ВАЖЛИВО

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Діти з Луганщини відвідали унікальну виставку Ukraine WOW у Києві

ЛУГАНЩИНА

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Суд заарештував ексочільника «Укренерго» Кудрицького

ВАЖЛИВО

Зеленський повідомив про проблеми на виробництві ракет «Фламінго»

ВАЖЛИВО

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Нідерланди посилять кіберзахист України

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"