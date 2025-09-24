Пів мільйона гривень із бюджету Старобільської громади спрямували на оздоровлення дітей

Цього літа з бюджету Старобільської громади на оздоровлення дітей спрямували близько пів мільйона гривень. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

✅ У липні група дітей зі Старобільська відпочивала два тижні на Гуцульщині у таборі «Водограй». У серпні ще одна група хлопчиків і дівчаток оздоровлювалася в Закарпатській області, у дитячому закладі «Шаяни».

Придбані путівки для юних відпочивальників були забезпечені в межах реалізації двох місцевих програм. До вартості входило повне забезпечення проживанням у таборах, триразове харчування, а також педагогічно-розважальна програма з елементами виховання та дозвілля.

✅ Крім цього, у серпні четверо дітей із пільгових категорій отримали можливість провести літні канікули в Міжнародному дитячому центрі «Артек» на Київщині. У цей час у закладі відбувалася сьома тематична зміна з національно-патріотичного вишколу під назвою «З Україною в серці!».

✅ Особливу увагу приділили також дітям, які мають досягнення у навчанні та творчості. Десятеро хлопців і дівчат пільгових категорій, серед яких відмінники навчання, переможці різноманітних конкурсів, фестивалів і спортивних змагань, мали змогу відпочити у Франції. Це стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим між Старобільською громадою та її французькими партнерами з міста Сент-Етьєн.

Програма літнього оздоровлення дітей у Старобільській громаді у 2024 році охопила різні категорії дітей. Від тих, хто потребує соціальної підтримки, до юних мешканців із видатними досягненнями.

