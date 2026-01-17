Після ДТП з кадировим до москви вилетіли два літаки

Після резонансної дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав 18-річний адам каДиров — син голови Чечні рамзана каДирова, з аеропорту Грозного в напрямку москви вилетіли одразу два літаки. Про це ввечері у п’ятницю, 16 січня, повідомив Telegram-канал «Агентство. Новости».

За наявною інформацією, один із літаків є особистим бортом рамзана каДирова, другий — спеціалізований медичний літак Міністерства надзвичайних ситуацій росії.

✈️ Згідно з даними сервісу Flightradar24, о 23:25 з аеропорту Грозного вилетів літак Airbus ACJ319 з бортовим номером RA-73417, яким користується глава Чечні. Перед цим повітряне судно кілька годин тому прибуло до Грозного з Дубая, після чого взяло курс у бік Каспійського моря — типовим маршрутом рейсів на москву.

Ще раніше, о 22:40, аеропорт Грозного залишив літак Ан-148 МНС росії з бортовим номером RA-61717. За інформацією довідника russian planes, на його борту встановлено шість медико-евакуаційних модулів. Цей літак належить до так званих «літаючих госпіталів», створених Об’єднаною авіабудівною корпорацією для транспортування важких пацієнтів.

☝️ Раніше ЗМІ повідомляли, що адам каДиров потрапив у ДТП та у важкому стані був доправлений до реанімації. У зв’язку з аварією в місті тимчасово перекривали рух.

Також наприкінці грудня медіа писали про екстрену госпіталізацію рамзана каДирова в москві в ніч проти 25 грудня.