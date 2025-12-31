У москві госпіталізували кадирова: повільно здихає – ЗМІ

Главу Чечні рамазана кадирова в ніч проти 25 грудня екстрено госпіталізували в москві. Про це повідомила «Новая газета. Европа» з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, кадиров прибув до столиці рф для участі в засіданні Державної ради під головуванням диктатора володимира путіна. Однак під час перебування в москві його стан здоров’я різко погіршився, після чого його в реанімобілі доставили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента рф.

📢 «У москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці відтоді не з’являвся», — зазначило джерело.

За інформацією видання, на початку року кадирова вже госпіталізували до приватної клініки «Аймеді» в Грозному. Відтоді, за словами співрозмовників Нової газети. Европа, його стан продовжував погіршуватися. Сам глава Чечні раніше публічно визнавав проблеми зі здоров’ям, заявляючи, що у нього «бувають розлади на нервовому ґрунті».

Побічно погіршення самопочуття кадиров визнав і під час нещодавньої прямої лінії, розповівши, що протягом року чотири рази йшов в офіційну відпустку.

Для глави Чечні, який раніше працював у режимі практично цілодобового особистого контролю і зазвичай брав відпустку лише на два тижні під час новорічних свят, це є нетиповою практикою. Водночас цього року одна з його «новорічних» відпусток тривала майже два місяці.

📢 Коментуючи свій стан, кадиров заявив: «У мене бувають розлади на нервовому ґрунті, постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш». Ці симптоми він пояснив переживаннями за чеченських бойовиків, які воюють проти України.

За даними видання, протягом року кадиров значно скоротив публічну активність і фактично перестав керувати регіоном у звичному для себе форматі. Більшу частину часу він проводить або у своїй резиденції, або в клініці «Аймеді».

Джерела видання також стверджують, що двічі цього року Кадирова консультували німецькі лікарі, а остання така консультація відбулася в листопаді у приватній клініці в Дубаї.

📢 За словами джерела в УФСБ щодо Чечні, «судячи з боягузливих уривчастих розмов оточення глави Чечні, надії на добрий результат немає».

Попри критичний стан здоров’я кадирова, адміністрація диктатора рф уже схвалила його кандидатуру для участі у виборах глави Чечні, запланованих на 2026 рік. Чи має кремль альтернативний сценарій на випадок, якщо кадиров не зможе взяти участь у виборах, наразі невідомо.

📢 За словами джерел видання, «жодних закулісних переговорів у москві з можливими наступниками “кадирова” ніхто не веде».

