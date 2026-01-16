адам кадиров у лікарні після масштабної аварії в Грозному – ЗМІ

Сина глави Чечні рамзана каДирова адама каДирова доставили до лікарні в Грозному після масштабної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляють Кавказ.Реалії з посиланням на два власні джерела, а також опозиційні чеченські пабліки.

За словами одного зі співрозмовників Кавказ.Реалії, дороги до медичного закладу, куди госпіталізували адама каДирова, були перекриті силовими структурами.

Опозиційний чеченський рух NIYSO повідомив, що кортеж адама каДирова рухався на дуже великій швидкості.

📢 «Кортеж пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово натрапив на перешкоду. Внаслідок цього автомобілі почали врізатися один в одного, тому надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через адама здійнявся такий переполох», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу руху.

☝️ Раніше в NIYSO також заявляли, що адам каДиров нібито перебуває у важкому стані. Водночас представник руху зазначив у коментарі Кавказ.Реалії, що інформація надходить з різних джерел, однак точно підтвердити стан здоров’я сина глави Чечні наразі неможливо.

Офіційні органи Чечні ситуацію станом на цей момент публічно не коментували.

👉 Також нагадаємо, що у кремлі розпочали обговорення потенційних кандидатів на посаду глави Чеченської республіки у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я рамзана каДирова.