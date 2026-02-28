Підтримка іранського народу: Україна виступила із заявою

Україна заявила про підтримку іранського народу на тлі загострення ситуації в регіоні та звинуватила режим у Тегерані в терорі й репресіях. Про це йдеться в коментарі Міністерство закордонних справ України, оприлюдненому в суботу, 28 лютого.

📢 «Іранський режим, який десятиліттями знущався з іранського народу, розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн. Йдеться і про масові порушення прав людини всередині країни, і про підтримку бойовиків, які несли хаос в інші країни регіону, і про безпосередню військову підтримку держави-агресора росії в її неспровокованій загарбницькій війні проти України. Ми пам’ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч “шахедів” по наших мирних містах і людях», – йдеться в заяві.

У відомстві наголосили, що така взаємодія режимів у москві та Тегерані є грубим порушенням норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

☝️ У МЗС зазначили, що багаторічні системні порушення прав людини, жорсткі репресії, страти та переслідування інакодумців в Ірані свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики цієї держави і відсутність належного захисту базових прав і свобод громадян.

📢 «Режим витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос, а не на забезпечення власних людей, економічне становище яких продовжувало погіршуватися з кожним роком. Як неодноразово наголошував президент України, іранський режим уже давно мав піти», – нагадали дипломати.

За їхніми словами, причиною нинішніх подій стали насильство та свавілля іранської влади, зокрема вбивства й репресії проти мирних протестувальників, масштаби яких останніми місяцями суттєво зросли.

У Києві вважають, що керівництво в Тегерані мало можливості запобігти силовому сценарію. Йому пропонували дипломатичні шляхи врегулювання. Однак, режим проігнорував ці зусилля та, як стверджується, лише затягував час, намагаючись ввести в оману міжнародну спільноту.

📢 «Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час», – резюмували в МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль і США завдали ударів по Ірану. Ізраїльська операція отримала назву «Ревучий лев», а американська — «Епічна лють».

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив початок військових дій проти Ірану. За його словами, Тегеран ніколи не отримає ядерної зброї, а ракетна промисловість і флот країни будуть знищені.

Також із заявою виступив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Він повідомив, що Ізраїль та США вирішили усунути екзистенційну загрозу з боку іранського режиму.

У відповідь Іран здійснив запуск ракет і дронів по Ізраїлю та американських базах на Близькому Сході.