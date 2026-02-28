Операція Ревучий лев: Ізраїль і США заявили про початок дій проти Ірану

Ізраїль та США розпочали операцію «Ревучий лев», спрямовану на усунення загрози з боку Ірану. Про це заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у зверненні, оприлюдненому в соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 28 лютого.

📢 «Мої брати і сестри, громадяни Ізраїлю, кілька хвилин тому Ізраїль і США розпочали операцію з усунення екзистенційної загрози з боку терористичного режиму в Ірані. Я дякую нашому великому другові, президенту Дональд Трамп, за його історичне лідерство. Протягом 47 років режим аятол закликає “Смерть Ізраїлю”, “Смерть Америці”. Він пролив нашу кров, вбив багатьох американців і вчинив масові вбивства», – заявив він.

Прем’єр Ізраїлю наголосив на неприпустимості отримання Тегераном ядерної зброї.

📢 «Не можна допустити, щоб цей жорстокий терористичний режим озброївся ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству. Наші спільні дії творять умови для того, щоб мужній іранський народ взяв свою долю у свої руки. Настав час для всіх народів Ірану — персів, курдів, азербайджанців, белуджів та ахвазів — скинути ярмо тиранії та створити вільний і мирний Іран», – закликав Нетаньягу.

Раніше цього дня повідомлялося, що Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. ЗМІ також інформували, що США діють спільно з Ізраїлем.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив початок військових дій проти Ірану. За його словами, Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї, ракетна промисловість країни буде знищена, як і військово-морський флот.

Перед цим у Женеві переговори між США та Іраном завершилися безрезультатно. Напередодні Трамп також заявляв, що наближається важливе рішення щодо відносин із Тегераном.