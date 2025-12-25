Четвер, 25 Грудня, 2025
Перший різдвяний виступ Лева XIV: Папа закликав до миру для України

Денис Молотов
Перший різдвяний виступ Лева XIV: Папа закликав до миру для України
Фото: Vatican News, Папа Римський Лев XIV.

Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян зі своїм першим різдвяним посланням, у якому окремо наголосив на необхідності припинення бойових дій та досягнення миру в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

📢 «Особливо молимося за стражденний український народ: нехай же стихне зброя, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародного співтовариства, знайдуть відвагу вести щирий, прямий та шанобливий діалог», – заявив понтифік.

У зверненні Лев XIV закликав вірян молитися за мир і розраду для жертв усіх воєн, а також для людей, які потерпають від несправедливості, політичної нестабільності, релігійних переслідувань та тероризму.

☝️ Окрім цього, Папа побажав стабільності країнам Латинської Америки та висловив надію на відновлення «давньої дружби» між Таїландом і Камбоджею.

☝️ Нагадаємо, напередодні Лев XIV уже закликав до миру після відмови росії від різдвяного перемир’я. На це публічно відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що Ватикан підготував план можливого візиту Папи Лева XIV до України.

👉 Раніше повідомлялось, що заклики до миру завжди залишаються пріоритетом Ватикану. Але те, що Ватикан з’явиться у форматі безпосереднього посередництва у війні росії проти України – малоймовірно.

