Вівторок, 17 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф

Денис Молотов
У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф 02
Фото: переговори у Женеві / РНБО / 17.02.2026

У швейцарській Женеві 17 лютого розпочався третій раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

За його словами, українська делегація працює в межах погоджених шостим президентом України рамок та має чіткий мандат.

📢 «Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», – зазначив Умєров.

Він також подякував США за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а Швейцарії – за організацію зустрічі та створені умови.

Попередні раунди

13 лютого стало відомо, що 17–18 лютого у Женеві заплановано третій раунд перемовин щодо завершення війни.

Другий раунд відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі. За його підсумками українська сторона повідомила, що обговорювалися механізми впровадження перемир’я та моніторинг припинення бойових дій.

Перший раунд тристоронніх переговорів у форматі рф–США–Україна також пройшов в Абу-Дабі 23–24 січня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

МВФ скасував попередні умови для нової програми на $8,1 млрд

ВАЖЛИВО

На “Рамштайні” домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot

ПОДІЇ

До 24 лютого Україна отримає енергетичну й військову допомогу

ВАЖЛИВО

У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, є поранені

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,2 тис. дронів

ВІЙНА

Оголошено підозру Герману Галущенку у справі «Мідас»

ВАЖЛИВО

На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

ПОДІЇ

У Києві після інциденту з патрульними помер чоловік

КРИМІНАЛ

рф готова гарантувати відсутність ударів у день виборів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Німеччині запустили виробництво українських дронів для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції в лікарні на Одещині

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Британія виділяє ще £500 млн на посилення ППО України

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак – Генштаб

ВІЙНА

ЄБРР та Норвегія виділили 85 млн євро на імпорт газу для України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"