У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф

У швейцарській Женеві 17 лютого розпочався третій раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

За його словами, українська делегація працює в межах погоджених шостим президентом України рамок та має чіткий мандат.

📢 «Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», – зазначив Умєров.

Він також подякував США за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а Швейцарії – за організацію зустрічі та створені умови.

Попередні раунди

13 лютого стало відомо, що 17–18 лютого у Женеві заплановано третій раунд перемовин щодо завершення війни.

Другий раунд відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі. За його підсумками українська сторона повідомила, що обговорювалися механізми впровадження перемир’я та моніторинг припинення бойових дій.

Перший раунд тристоронніх переговорів у форматі рф–США–Україна також пройшов в Абу-Дабі 23–24 січня.