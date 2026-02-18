Українці не підтримають «передачу» Донбасу росії – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що українці не підтримають мирну угоду, якщо вона передбачатиме «передачу» Донбасу росії. Проте, замороження поточної лінії фронту скоріше підтримає, припустив Зеленський.

За словами шостого глави держави, Київ і Вашингтон погодилися, що будь-яка потенційна угода має бути винесена на референдум народу України. Він також зазначив: якщо документ передбачатиме вихід України з Донбасу з фактичною відмовою від суверенітету та громадян, суспільство таке рішення не підтримає.

📢 «Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мене, вони не пробачать (США – ред.)», – заявив Зеленський, додавши, що українці «не можуть зрозуміти», чому їх просять віддати ці території.

Він підкреслив, що Донбас — це частина України, її громадяни, земля і державний прапор.

Відведення військ — на взаємній основі

Шостий президент України заявив, що готовий обговорювати питання відведення Збройних сил України з Донбасу, однак лише за умови дзеркальних кроків росії — відведення її військ на таку саму відстань. Водночас Зеленський відкинув претензії рф на суверенітет над цією територією.

Замороження лінії фронту

На думку шостого глави держави, якщо угода передбачатиме фіксацію сторін на поточній лінії зіткнення без формальної «передачі» територій, українці можуть підтримати таке рішення на референдумі.

📢 «Я думаю, що якщо ми включимо в документ, що ми залишаємося там, де ми є, на лінії зіткнення, то люди підтримають це на референдумі. Це моя думка», — зазначив він.

Можлива зустріч лідерів

Зеленський додав, що прориву в територіальному питанні можна досягти через особисту зустріч із російським диктатором путіним. Він доручив своїй команді організувати переговори на рівні лідерів у Женеві.

👉 Також було повідомлено, що Україна серйозно налаштована на завершення війни, тоді як росія навіть у день переговорів у Женеві здійснила масований обстріл.