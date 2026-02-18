Середа, 18 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Українці не підтримають «передачу» Донбасу росії – Зеленський

Денис Молотов
Українці не підтримають «передачу» Донбасу росії – Зеленський
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що українці не підтримають мирну угоду, якщо вона передбачатиме «передачу» Донбасу росії. Проте, замороження поточної лінії фронту скоріше підтримає, припустив Зеленський.

За словами шостого глави держави, Київ і Вашингтон погодилися, що будь-яка потенційна угода має бути винесена на референдум народу України. Він також зазначив: якщо документ передбачатиме вихід України з Донбасу з фактичною відмовою від суверенітету та громадян, суспільство таке рішення не підтримає.

📢 «Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мене, вони не пробачать (США – ред.)», – заявив Зеленський, додавши, що українці «не можуть зрозуміти», чому їх просять віддати ці території.

Він підкреслив, що Донбас — це частина України, її громадяни, земля і державний прапор.

Відведення військ — на взаємній основі

Шостий президент України заявив, що готовий обговорювати питання відведення Збройних сил України з Донбасу, однак лише за умови дзеркальних кроків росії — відведення її військ на таку саму відстань. Водночас Зеленський відкинув претензії рф на суверенітет над цією територією.

Замороження лінії фронту

На думку шостого глави держави, якщо угода передбачатиме фіксацію сторін на поточній лінії зіткнення без формальної «передачі» територій, українці можуть підтримати таке рішення на референдумі.

📢 «Я думаю, що якщо ми включимо в документ, що ми залишаємося там, де ми є, на лінії зіткнення, то люди підтримають це на референдумі. Це моя думка», — зазначив він.

Можлива зустріч лідерів

Зеленський додав, що прориву в територіальному питанні можна досягти через особисту зустріч із російським диктатором путіним. Він доручив своїй команді організувати переговори на рівні лідерів у Женеві.

👉 Також було повідомлено, що Україна серйозно налаштована на завершення війни, тоді як росія навіть у день переговорів у Женеві здійснила масований обстріл.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Івано-Франківській області підірвали будівлю ТЦК

ВАЖЛИВО

Частина Одеси та Чорноморська без світла і води

ВАЖЛИВО

Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру – Генпрокурор

ПОДІЇ

До 24 лютого Україна отримає енергетичну й військову допомогу

ВАЖЛИВО

На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті за добу зросла – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

Атака на Київщину: руйнування у Броварському районі

ВІЙНА

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Окупанти з рф намагались атакувати Львів ракетами «Кинджал»

ВАЖЛИВО

Україна посилює тиск на експорт російської нафти

ВАЖЛИВО

На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

ПОДІЇ

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

ВІЙНА

В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг

ПОДІЇ

Реєстрація Starlink для росіян – на скільки можна загриміти за грати

ПОДІЇ

Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році – аналітика

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"