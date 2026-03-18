Пекін обіцяє Тайваню енергетичну безпеку за умови об’єднання

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Пекін заявив про готовність гарантувати Тайваню енергетичну стабільність у разі погодження влади острова на «мирне возз’єднання». Про це повідомив представник Управління КНР у справах Тайваню Чень Біньхуа, передає інформаційна агенція Reuters.

📢 «Ми готові забезпечити тайванським землякам стабільну та надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще», – зазначив китайський посадовець, коментуючи ситуацію на тлі конфлікту на Близькому Сході. Водночас він назвав Китай «сильною Батьківщиною» для Тайваню.

☝️ Загострення ситуації у регіоні Близького Сходу продемонструвало вразливість енергетичної системи острова.

  • 📌 Значна частина постачання природного газу до Тайваню проходить через Ормузьку протоку, яка опинилася під фактичним контролем Ірану.
  • 📌 Більше третини імпортованого газу транспортується саме цим маршрутом.
  • 📌 Водночас газові електростанції забезпечують понад 53% виробництва електроенергії, що прямо впливає на 17% загального енергопостачання острова.

Попри ризики, Тайбей раніше заявляв про диверсифікацію джерел енергоресурсів. Зокрема, влада повідомляла про альтернативні постачання газу на найближчі місяці, у тому числі зі США.

☝️ Також розглядається збільшення частки імпорту американського зрідженого природного газу з нинішніх 10% до 15–20% до 2029 року.

ℹ️ Тайвань проголосив незалежність від материкового Китаю у 1949 році, однак Китай вважає острів своєю невід’ємною частиною.

Пекін розцінює будь-яку міжнародну підтримку Тайбею як порушення суверенітету. Водночас Тайвань послідовно відкидає модель «одна країна – дві системи», яку Китай просуває з 1980-х років.

Раніше повідомлялося, що Китай відпрацьовував сценарії військових дій проти Тайваню, зокрема із застосуванням безпілотників для розвідки та ідентифікації цілей.

👉 Також стало відомо, що Ормузька протока може бути розблокована шляхом створення міжнародного механізму, подібного до так званої «зернової угоди», яка діяла під час війни росії проти України.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

