Каллас запропонувала аналог “зернової угоди” для Ормузької протоки

Ормузька протока може бути розблокована шляхом створення міжнародного механізму, подібного до так званої «зернової угоди», яка діяла під час війни росії проти України. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв’ю Reuters.

📢 «Ніхто не готовий наражати своїх громадян на небезпеку в Ормузькій протоці. Ми маємо знайти… дипломатичні шляхи, щоб зберегти її відкритою, щоб не сталося… продовольчої кризи, кризи добрив, енергетичної кризи у світі», – сказала вона.

☝️ За словами Каллас, йдеться про можливість повторення механізму, який дозволив забезпечити експорт українського зерна під час війни. Йдеться про так звану «зернову угоду», укладену за посередництва ООН.

Каллас повідомила, що вже обговорила цю ініціативу з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш.

📢 «Тепер питання полягає в тому, на що також могли б погодитися сусідні країни, особливо Іран», – зазначила вона.

ℹ️ Зазначимо, що «зернова угода» була укладена у липні 2022 року між Україною та росією за посередництва Туреччина та ООН. Вона передбачала створення безпечного морського коридору у Чорному морі для експорту української аграрної продукції.

📌 На цьому тлі з’являються ознаки поступової стабілізації ситуації. Раніше танкер із сирою нафтою під прапором Пакистан успішно пройшов Ормузькою протокою та прямує до пункту призначення. У Білому домі після цього заявили, що рух танкерів через протоку починає відновлюватися.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати більше не потребують допомоги країн НАТО у війні проти Ірану після того, як вони не погодились підтримати забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.