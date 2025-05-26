Духовний радник Трампа засудив удари рф по Києву

Американський євангельський пастор, якого називають духовним радником Дональда Трампа, Марк Бернс засудив нещодавні масовані ракетні удари росії по Києву, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та «воєнними злочинами». Відповідну заяву він зробив 25 травня у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Ці удари не лише завдають нищівної шкоди мирному населенню, а й підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів, які забороняють напад на некомбатантів», — зазначив Бернс.

За його словами, атаки російських військ свідомо були спрямовані на цивільні райони та об’єкти інфраструктури. Це, на його переконання, є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права.

У своїй заяві пастор також закликав міжнародну спільноту дати чітку та рішучу відповідь на дії кремля.

📢 «Міжнародне співтовариство повинно рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності винних росіян і захистити життя та права мирних жителів, які опинилися в зоні вогню», — наголосив Бернс.

ℹ️ Марк Бернс — пастор Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні, телеєвангеліст і політичний активіст. Він активно підтримував Дональда Трампа ще під час його першої передвиборчої кампанії 2016 року, зокрема виступаючи на мітингах. До 2023 року входив до керівництва організації «Пастори за Трампа».

📌 Нагадаємо, 31 березня Бернс прибув до України з візитом. Після цього він підкреслив, що українським військовим на передовій потрібна не стільки фінансова допомога, як сучасне озброєння.

☝️ Водночас сам Дональд Трамп нещодавно заявив, що незадоволений діями путіна через масштабну атаку на Україну.