П’ятеро людей поранені після влучання FPV-дрона по Нікополю

Через влучання FPV-дроном по Нікополю Дніпропетровської області постраждали п’ятеро людей. Про це 15 листопада повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

📢 «60-річний поранений госпіталізований у важкому стані. Чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно», – йдеться в офіційному повідомленні. Внаслідок удару також пошкоджено АЗС, автомобілі та мопед.

1 з 4

Також нещодавно в місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками постраждали вісім людей.

☝️ Атаки на Дніпропетровщину протягом доби призвели до загибелі та нових руйнувань. У ДСНС області повідомили, що під ворожими ударами перебували Дніпро, Нікопольський та Синельниківський райони. За даними рятувальників, є один загиблий і ще один постраждалий.

Уночі безпілотники спричинили кілька пожеж у Дніпрі. Було пошкоджено приватні підприємства, а також понівечене авто.

На Нікопольщині ворог атакував дронами та обстрілював території з артилерії і РСЗВ «Град». Під вогонь потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Загинув 65-річний чоловік. Внаслідок ударів зайнялися будівля, що не експлуатувалася, та автомобіль. Пошкоджені приватне підприємство, п’ятиповерхівка, приватні будинки, газогін і транспортні засоби.

У Синельниківському районі під атаками опинилися Роздорська та Покровська громади, де агресор застосовував БпЛА. Постраждав 52-річний чоловік, а пожежі охопили будинок культури та приватні оселі.

У Повітряному командуванні повідомили, що протягом вечора та ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 16 безпілотників.

1 з 5

👉 Також нагадаємо, що у Чернігівській області зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням після того, як російські війська завдали удару по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі.