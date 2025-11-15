Субота, 15 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

П’ятеро людей поранені після влучання FPV-дрона по Нікополю

Денис Молотов
Денис Молотов
П’ятеро людей поранені після влучання FPV-дрона по Нікополю

Через влучання FPV-дроном по Нікополю Дніпропетровської області постраждали п’ятеро людей. Про це 15 листопада повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

📢 «60-річний поранений госпіталізований у важкому стані. Чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно», – йдеться в офіційному повідомленні. Внаслідок удару також пошкоджено АЗС, автомобілі та мопед.

Також нещодавно в місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками постраждали вісім людей.

☝️ Атаки на Дніпропетровщину протягом доби призвели до загибелі та нових руйнувань. У ДСНС області повідомили, що під ворожими ударами перебували Дніпро, Нікопольський та Синельниківський райони. За даними рятувальників, є один загиблий і ще один постраждалий.

Уночі безпілотники спричинили кілька пожеж у Дніпрі. Було пошкоджено приватні підприємства, а також понівечене авто.

На Нікопольщині ворог атакував дронами та обстрілював території з артилерії і РСЗВ «Град». Під вогонь потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Загинув 65-річний чоловік. Внаслідок ударів зайнялися будівля, що не експлуатувалася, та автомобіль. Пошкоджені приватне підприємство, п’ятиповерхівка, приватні будинки, газогін і транспортні засоби.

У Синельниківському районі під атаками опинилися Роздорська та Покровська громади, де агресор застосовував БпЛА. Постраждав 52-річний чоловік, а пожежі охопили будинок культури та приватні оселі.

У Повітряному командуванні повідомили, що протягом вечора та ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 16 безпілотників.

👉 Також нагадаємо, що у Чернігівській області зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням після того, як російські війська завдали удару по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Уряд поширив обов’язкову евакуацію дітей з батьками на окремі населенні пункти Дніпропетровщини та Запоріжжя

ВПО

Фейк: Мешканці Дніпра тепер не зможуть застрахувати своє майно – через «просування російських військ»

СТОПФЕЙК

Німеччина уважно стежить за розслідуванням у справі «Мідас»

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 117 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Як обрати однокімнатну квартиру: практичні поради для майбутніх власників

СУСПІЛЬСТВО

СБУ викрила організаторів псевдовиборів і «референдумів» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Землетрус магнітудою 5,3 стався біля Пафоса на Кіпрі

ПОДІЇ

Індійські нафтопереробники масово відмовляються від російської нафти

ЕКОНОМІКА

Крок ближче до дива: допоміжний хетчинг ембріонів допоможе здійснити мрію про дитину

СУСПІЛЬСТВО

На фронті 226 боїв, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Керував наступом на Херсонщину і наказував проводити “фільтацію”: генералу рф повідомлено про підозру

ПОДІЇ

російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину

ПОДІЇ

На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

ВАЖЛИВО

Дрони рф вдарили по ринку Чорноморська: є загиблі та поранен

ВАЖЛИВО

ЗСУ відступили на нові рубежі біля Рівнопілля у Запорізькій області

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"