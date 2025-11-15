Субота, 15 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Удар по енергооб’єкту: частина Чернігівщини без світла

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по енергооб’єкту залишив значну частину Чернігівщини без світла

У Чернігівській області зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням після того, як російські війська завдали удару по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі. Про це у суботу, 15 листопада, повідомило Чернігівобленерго.

Під час атаки було пошкоджено критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури, через що значна частина регіону залишилася без світла. У компанії уточнили:

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області».

☝️ Мешканців закликали зберігати спокій, не розповсюджувати зайву інформацію та дотримуватися правил безпеки. Енергетики наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи стартують одразу після покращення ситуації з безпекою.

У повідомленні також нагадали, що росія протягом останнього місяця випустила по енергосистемі України близько 150 ракет та 2000 дронів, застосовуючи тактику «випаленої землі», про що заявляли в Укренерго.

👉 Раніше стало відомо, що в ніч на 14 листопада російські війська здійснили масштабну атаку — майже 450 ракет і дронів були спрямовані по території України. Основними цілями стали об’єкти критичної інфраструктури, а частину повітряних цілей успішно знищила українська ППО.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Літніх переселенців з Луганщини забезпечать смартфонами

ЛУГАНЩИНА

Сіверськодонецька громада шукає нових партнерів для відновлення на міжнародній конференції

ЛУГАНЩИНА

ЄС перерахував Україні 5,9 млрд євро: рф платить за свої злочини

ВАЖЛИВО

Операція “Мідас”: через офіс Деркача легалізували мільйони доларів

ВАЖЛИВО

лавров дивно заявив про готовність до зустрічі путіна і Трампа

ПОЛІТИКА

Вашингтон допоможе Україні відновити енергосистему після атак росії

ПОЛІТИКА

Луганщина запускає кредитну програму для ВПО: оголошено суми та категорії учасників

ЛУГАНЩИНА

ЗАЕС знову втратила ключову лінію живлення

ВАЖЛИВО

Рибалки з Європи відправляють в Україну рибальські сітки для захисту від російських дронів

ПОДІЇ

Вашингтон зробив ще один виняток для Угорщини із санкцій

ПОЛІТИКА

Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана

ВАЖЛИВО

Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

ВІЙНА

Кількість постраждалих у Києві зросла — нові дані щодо наслідків атаки

ВАЖЛИВО

російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії – ЦНС

ПОДІЇ

Кількість боїв за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"