Удар по енергооб’єкту: частина Чернігівщини без світла

У Чернігівській області зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням після того, як російські війська завдали удару по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі. Про це у суботу, 15 листопада, повідомило Чернігівобленерго.

Під час атаки було пошкоджено критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури, через що значна частина регіону залишилася без світла. У компанії уточнили:

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області».

☝️ Мешканців закликали зберігати спокій, не розповсюджувати зайву інформацію та дотримуватися правил безпеки. Енергетики наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи стартують одразу після покращення ситуації з безпекою.

У повідомленні також нагадали, що росія протягом останнього місяця випустила по енергосистемі України близько 150 ракет та 2000 дронів, застосовуючи тактику «випаленої землі», про що заявляли в Укренерго.

👉 Раніше стало відомо, що в ніч на 14 листопада російські війська здійснили масштабну атаку — майже 450 ракет і дронів були спрямовані по території України. Основними цілями стали об’єкти критичної інфраструктури, а частину повітряних цілей успішно знищила українська ППО.