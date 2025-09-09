Oздоровлення дітей та дорослих: можливості для родин Рубіжанської громади

Літній відпочинок залишився позаду, але потреба у відновленні сил і турботі про здоров’я не втрачає актуальності в жодну пору року. Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які пережили вимушений переїзд. А також для людей із хронічними захворюваннями органів травлення, дихальної системи, ендокринних порушень чи іншими медичними показаннями. Про це інформує Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) на офіційному сайті.

☝️ Медичні працівники комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» нагадали, що мешканці громади мають можливість отримати оздоровлення в санаторіях, які підпорядковані МОЗ України та розташовані в екологічно чистих регіонах країни.

Для зручності охочих оформити путівку та підготувати необхідні документи вказані контакти:

📌 м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, ☎️ тел.: 066-934-89-79.

📌 м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 92 А, ☎️тел.: 099-244-89-79.

✅ Для дітей віком від 7 до 14 років діє санаторій «Прикарпатський» у місті Яремче Івано-Франківської області, що спеціалізується на лікуванні захворювань органів дихання.

✅ Санаторій «Косів», розташований у місті Косів Івано-Франківської області, приймає підлітків від 14 до 17 років, які потребують терапії захворювань ЛОР-органів та органів дихання.

✅ Унікальні умови пропонує ДУ «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України» у селищі Солотвино Закарпатської області. Цей регіон славиться лікувальними солоними озерами та кліматотерапією, що особливо корисно людям із бронхіальною астмою чи алергічними захворюваннями. Тут можуть оздоровлюватися діти від 3 до 6 років у супроводі дорослого, підлітки 6–17 років, а також дорослі віком від 17 до 70 років.

Важливим є те, що навіть під час перебування в санаторії школярі мають змогу продовжувати навчання, поєднуючи відпочинок та освітній процес. Це дозволяє не лише покращувати здоров’я, а й не відставати від навчальної програми.

Санаторне лікування для ВПО та мешканців Рубіжанської громади є доступним цілий рік, забезпечуючи можливість відновлення здоров’я у безпечних і природно багатих регіонах України.

☝️ Також було повідомлено, що у рамках підписаного Меморандуму з Холмківською громадою десять дітей із Рубіжного вирушили на відпочинок до мальовничої Закарпатської області.