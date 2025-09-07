Неділя, 7 Вересня, 2025
Рубіжанська громада продовжує оздоровлення дітей у Закарпатті

Денис Молотов
Оздоровлення дітей Рубіжанської громади продовжується навіть після завершення літа. Про це у неділю, 7 вересня, повідомила Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА).

У рамках підписаного Меморандуму з Холмківською громадою десять дітей із Рубіжного вирушили на відпочинок до мальовничої Закарпатської області.

Їхнім місцем оздоровлення став мальовничій та безпечний табір «Шаяни», розташований у Шаянській долині, яка славиться унікальним мікрокліматом, чистим гірським повітрям і мінеральними джерелами. Тут створені всі умови для того, щоб діти відпочили, зміцнили здоров’я та отримали яскраві враження.

Протягом двох тижнів діти матимуть змогу брати участь у проєктному навчанні, STEM-завданнях, інтелектуальних іграх і квестах. Також передбачені піші походи, спортивні змагання, заняття йогою, танцями, тренування на спортивних майданчиках і в тренажерній залі. Не бракуватиме і творчих занять — арттерапія, командні ігри на розвиток упевненості, театральні постановки та музичні батли.

Крім цього, на дітей чекають цікаві екскурсії, вечори біля вогнища, караоке-шоу та розважальні програми, які залишать незабутні спогади.

✅ За словами організаторів, перші дні в таборі вже подарували дітям чимало позитивних емоцій:

  • учасники встигли піднятися на гору Гостру;
  • провести ранкові руханки;
  • насолодитися відпочинком у басейні.

🤝 Рубіжанська громада висловила вдячність голові Холмківської сільської ради Тетяні Вачиля за допомогу в організації оздоровчої поїздки.

В адміністрації підкреслили, що подібні заходи допомагають дітям не лише оздоровитися, а й відкрити нові таланти, знайти друзів та створити теплі спогади, які залишаться з ними на все життя.

☝️ Також нагадаємо, що 4 вересня діти Луганщини з територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів вирушили на відпочинок до дитячого центру «Артек».

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com



© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"