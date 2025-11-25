Брюссель фіксує деградацію демократії в Угорщині за правління Орбана

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій офіційно визнав наявність явного ризику серйозного порушення базових цінностей Євросоюзу в Угорщині. Про це йдеться у документі, оприлюдненому 25 листопада. Про це повідомляє видання ЄП.

Євродепутати констатували поглиблення демократичного занепаду під час правління Віктора Орбана. Відбулось погіршення ситуації з верховенством права, корупцією та незалежністю судової системи. А також окремо попередили про загрозу використання штучного інтелекту для впливу на майбутні вибори.

Резолюція, яку підтримали 415 парламентарів, 193 виступили проти, а 28 утримались, стала другим проміжним звітом щодо процедур у межах статті 7 Договору про ЄС. Цю процедуру проти Угорщини Європарламент ініціював ще у 2018 році у зв’язку зі стійкими ознаками відходу країни від демократичних стандартів.

Документ узагальнює розвиток подій у сферах, які викликають найбільше занепокоєння — від функціонування виборчої системи до незалежності судової влади та боротьби з корупцією. Євродепутати прямо зазначають, що ситуація в Угорщині продовжує погіршуватися. Вони підтверджують перехід країни до «гібридного режиму виборчої автократії» та закликають Раду ЄС продовжувати кроки в межах статті 7(1) Договору про ЄС.

👇Окремий блок резолюції присвячений використанню штучного інтелекту (ШІ) в політичних цілях

Європарламент висловив стурбованість «зростанням використання в Угорщині немаркованого політичного контенту, згенерованого штучним інтелектом… напередодні виборів 2026 року». Йдеться про поширення дипфейкових відео в соціальних мережах на каналах, пов’язаних із партією та виборчою кампанією прем’єра Орбана.

📢 Євродепутати підкреслили, що «навмисне використання контенту, згенерованого ШІ, для введення виборців в оману, дискредитації опонентів та спотворення цілісності виборчих процесів може суперечити національним виборчим стандартам і становити серйозну загрозу для справедливості демократичних виборів».

Також у документі згадується розслідування Єврокомісії щодо потенційного шпигунства Угорщини в інституціях ЄС. Євродепутати вимагають завершити перевірку якомога швидше та оцінити можливу роль в таких діях єврокомісара Олівера Варгеї, який на момент ймовірного інциденту очолював постпредставництво Угорщини при ЄС. У резолюції наголошується, що висновки розслідування «мають призвести до відчутних наслідків для причетних осіб».

Раніше група євродепутатів уже закликала керівництво Євросоюзу заморозити фінансування Угорщини у зв’язку з тривалим обмеженням свобод, підривом демократичних стандартів та невиконанням зобов’язань, що випливають із законодавства та цінностей ЄС.

👉 Також повідомлялось, що Угорщина готується до створення нового політичного альянсу всередині Євросоюзу разом із Чехією та Словаччиною.