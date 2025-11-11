Опалювальний сезон в Україні: більшість будинків уже з теплом

Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, зокрема у прифронтових громадах. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу 11 листопада, передає Укрінформ.

📢 «Опалювальний сезон розпочався ще у жовтні поступовим підключенням котелень. Пріоритет надавався об’єктам соціальної інфраструктури», — зазначив Ковальчук.

За його словами, станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об’єктів. Також тепло вже отримують понад 53 тисячі багатоповерхових будинків — це близько 73% від загальної кількості.

☝️ Посадовець додав, що південні області розпочали опалювальний сезон трохи пізніше за решту регіонів через теплішу погоду.

👉 Нагадаємо, 28 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон — у 13 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки. Вже наступного дня, 29 жовтня, тепло з’явилося у домівках мешканців Києва.

Станом на 30 жовтня понад 62% українських споживачів були підключені до системи теплопостачання, а зараз цей показник значно зріс, що свідчить про повноцінний початок опалювального сезону по всій країні.