В Україні стартував опалювальний сезон попри атаки на енергосистему

В Україні 28 жовтня офіційно стартував опалювальний сезон, і вже в 13 регіонах країни розпочато подачу тепла до житлових будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

📢 «Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи – підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей – поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму», – зазначила прем’єрка.

За її словами, понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж уже готові до повноцінної роботи. Проведено масштабну підготовку: замінено понад 340 км теплових мереж, виконано ремонтні роботи, створено запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

Юлія Свириденко наголосила, що опалювальний сезон в Україні розпочинається попри постійні російські атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру. Вона підкреслила, що технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота профільних відомств дозволили вчасно розпочати подачу тепла.

☝️ Уряд також підкреслює, що рішення про запуск опалення ухвалюють місцеві органи самоврядування, орієнтуючись на погодні умови та середню добову температуру.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний старт опалювального сезону відбудеться саме 28 жовтня. Глава держави повідомив, що вже знайдено близько 70% необхідних коштів для закупівлі імпортного газу, що дозволить забезпечити стабільне теплопостачання протягом зими.

Україна входить у новий опалювальний сезон із достатнім рівнем готовності та запасами палива, а тепло вже отримали перші регіони країни.

👉 Також нагадаємо, що російські агресори вчергове завдали удару по цивільній газовій інфраструктурі України.