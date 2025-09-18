Олексій Харченко зустрівся з родинами військових у Києві

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів виїзний прийом громадян у Києві. Як повідомляється на офіційному сайті ОВА у четвер, 18 вересня, під час зустрічі він розглянув звернення родин військових, які потребували допомоги у вирішенні соціальних і житлових питань.

До очільника області звернулася донька українського військовослужбовця, який був звільнений з полону, а також вдова загиблого учасника АТО з Луганщини. Жінки просили сприяти у наданні фінансової та гуманітарної підтримки, передбаченої чинним законодавством для таких категорій громадян.

☝️ В обох випадках місцеві громади вже тримають контакт із сім’ями та допомагають їм.

✅ Зокрема, колишній мешканець Брянки, який нині зареєстрований як внутрішньо переміщена особа у Кремінній, ще під час перебування в лікарні отримав усі необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, витяг про факт перебування у полоні, довідку ВПО та банківську картку.

🤝 Окрім цього, Кремінська військова адміністрація надала йому одноразову допомогу у розмірі 30 000 гривень. А працівники адміністрації додатково зібрали 5000 гривень.

📊 Фінансову підтримку надано і з боку держави — 100 000 гривень як особі, яка перебувала у полоні. Додаткові кошти виділили також громадські організації та органи місцевої влади: 16 000 гривень від ГО «Право на захист» і 20 000 гривень від Київської міської ради.

❗Після надання цих виплат основним невирішеним питанням залишалося забезпечення житлом. Оскільки чоловік висловив бажання проживати саме у столиці, за дорученням очільника області йому було виділено Лисичанською МВА місце у гуртожитку університету імені Михайла Драгоманова. Крім того, ухвалено рішення забезпечити чоловіка програмою психологічної реабілітації як людину, що тривалий час перебувала у полоні.

👇 Не менш важливим стало і звернення вдови загиблого українського воїна.

Жінка у 2023 році придбала за кошти грошової компенсації двокімнатну квартиру в Києві. Водночас вона просила поновити її дітей у списках осіб, що мають право на отримання житла, як членів родини загиблого захисника. Під час прийому родині було надано роз’яснення щодо процедури та наступних кроків у цьому питанні.

Таким чином, виїзний прийом дозволив не лише оперативно вирішити питання фінансової та соціальної підтримки, а й окреслити подальші дії щодо забезпечення житлом і реабілітації тих, хто зазнав тяжких випробувань у полоні.

👉 Також нагадаємо, що триває прийом документів для отримання грошової допомоги родинам із дітьми від Старобільської громади.