Триває прийом заявок на матеріальну допомогу дітям від Старобільської громади

Триває прийом документів для отримання грошової допомоги родинам із дітьми від Старобільської громади. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Матеріальна допомога надається з нагоди Дня знань і призначена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані на території Старобільської громади та нині перебувають на підконтрольній уряду України території.

✅ Кошти виділяються у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину віком до 18 років. Важливою умовою є проживання дитини на території, що контролюється урядом, та навчання в українському закладі освіти. Виплата здійснюється один раз на рік.

Подати документи можна упродовж вересня та жовтня 2025 року. Існує два способи подачі:

особисто за адресою у Львові – вул. Виговського, 29а ;

; або ж відправивши необхідний пакет через службу «Нова пошта» на відділення № 69 у Львові. Для коректного оформлення посилки необхідно вказати номер телефону отримувача: 050 91 69 888.

Станом на сьогодні від мешканців громади вже надійшло 27 заяв разом із відповідним пакетом документів. Це свідчить про активний інтерес місцевих родин до програми, яка покликана підтримати дітей і їхніх батьків на початку навчального року.

Для отримання додаткових роз’яснень громадяни можуть:

зателефонувати за номером 📲 099 227 57 21 ;

звернутися безпосередньо за адресою: місто Львів, вулиця Івана Виговського, 29а.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Лисичанська МВА активно працює над підтримкою внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Заступниця начальника Лисичанської МВА Оксана Волошина розповіла про ключові ініціативи. Вони поєднують оперативну гуманітарну допомогу з довгостроковими проєктами.