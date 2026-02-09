Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність колаборантки, яка впроваджує політику держави-агресора у сфері освіти на території тимчасово окупованого (ТОТ) Луганська. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, колишня директорка департаменту освіти Луганської міської ради з 2014 року співпрацює з ворогом і забезпечує підпорядкування освітнього процесу цілям рф у навчальних закладах обласного центру.

☝️ З осені 2022 року зловмисниця обіймає посаду так званого «начальника управління освіти адміністрації міста Луганська лнр».

📚 Під її керівництвом усі навчальні заклади міста:

повністю переведені на російські освітні стандарти ;

; інтегровані до системи освіти держави-агресора ;

; забезпечуються російськими підручниками, журналами, щоденниками та наочними матеріалами, через які нав’язується рашистська ідеологія.

Колаборантка підтримує прямі контакти з освітніми установами регіонів рф, ініціює програми обміну студентами, а також організовує для луганських педагогів так звані «курси підвищення кваліфікації» на території росії.

Крім того, вона координує виховний процес у школах, побудований на імперській пропаганді, героїзації армії рф та виправданні війни проти України.

⚖️ Окупаційній чиновниці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔎 Фігурантка перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснює слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

👉 Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно фіксує факти колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях, зокрема у сфері освіти, яку рф використовує як інструмент ідеологічного впливу.