Понеділок, 9 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

Денис Молотов
Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність колаборантки, яка впроваджує політику держави-агресора у сфері освіти на території тимчасово окупованого (ТОТ) Луганська. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, колишня директорка департаменту освіти Луганської міської ради з 2014 року співпрацює з ворогом і забезпечує підпорядкування освітнього процесу цілям рф у навчальних закладах обласного центру.

☝️ З осені 2022 року зловмисниця обіймає посаду так званого «начальника управління освіти адміністрації міста Луганська лнр».

📚 Під її керівництвом усі навчальні заклади міста:

  • повністю переведені на російські освітні стандарти;
  • інтегровані до системи освіти держави-агресора;
  • забезпечуються російськими підручниками, журналами, щоденниками та наочними матеріалами, через які нав’язується рашистська ідеологія.
Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру 01
Служба Безпеки України

Колаборантка підтримує прямі контакти з освітніми установами регіонів рф, ініціює програми обміну студентами, а також організовує для луганських педагогів так звані «курси підвищення кваліфікації» на території росії.

Крім того, вона координує виховний процес у школах, побудований на імперській пропаганді, героїзації армії рф та виправданні війни проти України.

⚖️ Окупаційній чиновниці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔎 Фігурантка перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснює слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

👉 Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно фіксує факти колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях, зокрема у сфері освіти, яку рф використовує як інструмент ідеологічного впливу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

ПОДІЇ

Атаки по енергетиці: у Харкові перебої зі світлом і зупинка електротранспорту

ВАЖЛИВО

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Нідерланди допоможуть відновити енергетичний сектор України

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Оголошено підозру псевдопроректору університету в окупованому Луганську

КРИМІНАЛ

Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів

ВАЖЛИВО

Сенатор США знову закликав передати Україні ракети Tomahawk

ПОЛІТИКА

Єврокомісія ініціює повну морську блокаду російських танкерів

ПОЛІТИКА

Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

ВІЙНА

На фронті відбулося 50 бойових зіткнень, ворог активно атакує Покровський та Гуляйпільський напрямки

ПОДІЇ

рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч

ВІЙНА

Як готуватися до іспиту ЄВІ з англійської мови

СУСПІЛЬСТВО

Шлюби з 14 років: навіщо це пропонують Україні?

ТОЧКА ЗОРУ

“Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто”: експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"