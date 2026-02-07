Оголошено підозру псевдопроректору університету в окупованому Луганську

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність ексвикладача одного з університетів Луганська, який співпрацює з окупаційною адміністрацією та бере участь в «інтеграції» захопленого навчального закладу у російську систему освіти. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ За даними слідства, навесні 2023 року зловмисник обійняв посаду так званого «першого проректора» псевдоутворення — «федерального державного бюджетного закладу вищої освіти “Луганський державний університет імені Володимир Даля”».

Цю структуру російські окупаційні сили створили на базі захопленого українського вишу та підпорядкували міністерству освіти рф.

📚 З того часу підозрюваний організовує навчальний процес відповідно до стандартів держави-агресора. Зокрема, він:

затверджує освітні програми та навчальні плани;

погоджує внутрішні положення закладу;

впроваджує нормативи, розроблені на основі законодавства російської федерації.

Викладання суспільних дисциплін в окупаційному університеті підпорядковане імперській кремлівській ідеології. Обов’язковим для студентів є пропагандистський курс «история отечества».

🔎 Також встановлено, що з 2023 року фігурант є експертом федеральної служби з нагляду у сфері освіти та науки рф — так званого «рособрнадзора», який виконує контрольні функції у галузі освіти та науки на території держави-агресора.

⚖️ Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому науковцю про підозру у колабораційній діяльності за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

🛑 Досудове розслідування триває. Його здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо першого заступника генерального директора так званого «федерального державного унітарного підприємства “залізниці новоросії”».